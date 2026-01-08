M jak miłość, odcinek 1903: Zgrzyty na weselu Julii i Dimy. Tak się będą bawić Budzyńscy w bistro – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1903 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” Julia zaszła w ciążę z Dimą i wspólnie zdecydowali o ślubie i przeprowadzce do Ukrainy z Nadią (Mira Fareniuk). Zamieszkają w bezpiecznym Lwowie, w zachodniej Ukrainie. Magdzie trudno było zrozumieć, dlaczego postanowili wyprowadzić się do kraju, gdzie trwa wojna. Malicka powiedziała jej, że zastanawiali się nad tym, ale przeważyła jej miłość do niego i chęć zamieszkania z nim, a on chce wracać do ojczyzny i pracować tam w szpitalu.

Ślub Julii i Dimy w 1903. odcinku serialu „M jak miłość”

Magda i Andrzej nie mieszkają już w Siedlisku, które sprzedali Bartkowi (Arkadiusz Smoleński) i Dorocie (Iwona Rejzner). Budzyńska wróci w 1903. odcinku serialu „M jak miłość” do kancelarii męża i Wernera (Jacek Kopczyński). I jeszcze tego samego dnia spotka ją ogromna niespodzianka. Pojedzie z Andrzejem na zwykłe – jak będzie sądzić – spotkanie z Julią i Dimą, które okaże się być… ich ślubem! W 1903. odcinku serialu „M jak miłość” Malicka i jej ukochany wezmą kameralny, bardzo skromny ślub. A potem odbędzie się ich wesele w w Naszym Zielonym Sadzie, w którym wezmą udział m.in. Sylwia, przyjaciółka Julii i Adam.

Budzyńscy nie będą się dobrze bawić na weselu w 1903. odcinku „M jak miłość”?

Na zdjęciach przedstawiających Magdę i Andrzeja podczas wesela w Naszym Zielonym Sadzie widzimy ich z pełnymi napięcia twarzami. Zwłaszcza Budzyński wygląda, jakby nie czuł się dobrze podczas imprezy, która będzie jednocześnie pożegnaniem Julii, Dimy i Nadii. Co takiego się wydarzy? Dwa miesiące wcześniej odbyło się w tym samym miejscu inne wesele – Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski). Okazało się niemal katastrofą. Panna młoda przedawkowała środki uspokajające i nasenne, a Kinga (Katarzyna Cichopek) zaserwowała tort weselny ze złym napisem. Czy powodem skrzywionej miny Andrzeja i tym razem będą niedociągnięcia ze strony lokalu, czy też wydarzy się coś nieprzyjemnego…? Przekonamy się już wkrótce!