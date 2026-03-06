M jak miłość, odcinek 1915: Aleksandra pożałuje, że rzuciła Erwina? Przyzna się Marcinowi, jak go skrzywdziła - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Od rozstania Aleksandry i Erwina w 1915 odcinku "M jak miłość" minie już kilka dni, ale byli kochankowie nie będą już ze sobą utrzymywać kontaktu. Ślązak wróci do swojego domu w Rudzie Śląskiej, gdzie będzie czuwał bez bezpieczeństwem Kamy (Michalina Sosna), Izy (Adriana Kalska) i jej dzieci - Szymka (Staś Szczypiński) i Mai (Laura Jankowska). Pobyt Chodakowskich u Erwina przedłuży się, bo Marcin wciąż nie będzie miał gwarancji, czy jego bliscy nie staną się celem ataku jego wrogów, przestępców przeciwko którym zeznawał ostatnio w sądzie.

Aleksandra w 1915 odcinku "M jak miłość" powie Marcinowi, że była nieszczęśliwa z Erwinem

Zaniepokojony Erwin w 1915 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał czasu nawet rozpaczać po rozstaniu z Aleksandrą. Naprawdę będzie się bał o rodzinę, świadomy, że bandyci, którym naraził się Marcin mogą zaatakować w każdej chwili. Z kolei Aleksandrę dopadnie poczucie winy, że przez nią Erwin cierpi. Zanim Marcin pojedzie na Śląsk do Kamy, dzieci i byłej żony, jego matka postanowi wyjaśnić, co tak naprawdę między nimi zaszło.

- Chciałam, żeby nam się udało. Naprawdę starałam się. Erwin jest cały dzień w kopalni. Z drugiej strony czuję, że skrzywdziłam jednego z najfajniejszych facetów jakiego w życiu poznałam... - Aleksandra tylko przez chwilę pożałuje, że odeszła od Erwina.

- Mamo, ale co ja mogę ci powiedzieć? Może zastanów się jeszcze. Daj sobie sama szansę... - spróbuje ją przekonać Marcin.

- Jestem szczęśliwa tylko z wami tutaj. W Warszawie... A on tam, na Śląsku. Nic z tego nie będzie!

Niewygodne pytanie Erwina o Aleksandrę w 1915 odcinku "M jak miłość"

Podczas wizyty u wuja Kamy w 1915 odcinku "M jak miłość" Marcin nie uniknie niewygodnych pytań o Aleksandrę. Bo Erwin będzie chciał wiedzieć jak ukochana sobie radzi po rozstaniu. Chodakowski uzna, że musi powiedzieć mu prawdę. Po powrocie do Warszawy Aleksandra rzuciła się w wir pracy w swojej cukierni "Makarenka", a poza tym dzięki przyjaciółce Iwonie (Hanna Śleszyńska) zapisała się na nowe zajęcia i dopiero teraz żyje pełnią życia. Na Śląsku zwyczajnie się dusiła. Miłość Erwina nie wystarczyła, by Aleksandra była tam szczęśliwa.