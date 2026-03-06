M jak miłość, odcinek 1915: Aleksandra pożałuje, że rzuciła Erwina? Przyzna się Marcinowi, jak go skrzywdziła - ZWIASTUN

2026-03-06

Wyrzuty sumienia po rozstaniu w 1915 odcinku "M jak miłość" dobiją Aleksandrę (Małgorzata Pieczyńska). Rzuciła Erwina (Andrzej Dopierała), bo tak naprawdę nigdy go nie kochała, nie była szczęśliwa na Śląsku, ale teraz dopadnie ją poczucie winy, że skrzywdziła tak cudownego mężczyznę. Załamana Aleksandra przyzna się Marcinowi (Mikołaj Roznerski), jak wyglądał jej związek z Erwinem i jak źle się czuła w Rudzie Śląskiej u boku górnika. Czy wreszcie do Chodakowskiej dotrze, czego tak naprawdę chce od życia?

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Od rozstania Aleksandry i Erwina w 1915 odcinku "M jak miłość" minie już kilka dni, ale byli kochankowie nie będą już ze sobą utrzymywać kontaktu. Ślązak wróci do swojego domu w Rudzie Śląskiej, gdzie będzie czuwał bez bezpieczeństwem Kamy (Michalina Sosna), Izy (Adriana Kalska) i jej dzieci - Szymka (Staś Szczypiński) i Mai (Laura Jankowska). Pobyt Chodakowskich u Erwina przedłuży się, bo Marcin wciąż nie będzie miał gwarancji, czy jego bliscy nie staną się celem ataku jego wrogów, przestępców przeciwko którym zeznawał ostatnio w sądzie. 

Aleksandra w 1915 odcinku "M jak miłość" powie Marcinowi, że była nieszczęśliwa z Erwinem 

Zaniepokojony Erwin w 1915 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał czasu nawet rozpaczać po rozstaniu z Aleksandrą. Naprawdę będzie się bał o rodzinę, świadomy, że bandyci, którym naraził się Marcin mogą zaatakować w każdej chwili. Z kolei Aleksandrę dopadnie poczucie winy, że przez nią Erwin cierpi. Zanim Marcin pojedzie na Śląsk do Kamy, dzieci i byłej żony, jego matka postanowi wyjaśnić, co tak naprawdę między nimi zaszło. 

- Chciałam, żeby nam się udało. Naprawdę starałam się. Erwin jest cały dzień w kopalni. Z drugiej strony czuję, że skrzywdziłam jednego z najfajniejszych facetów jakiego w życiu poznałam... - Aleksandra tylko przez chwilę pożałuje, że odeszła od Erwina. 

- Mamo, ale co ja mogę ci powiedzieć? Może zastanów się jeszcze. Daj sobie sama szansę... - spróbuje ją przekonać Marcin.

- Jestem szczęśliwa tylko z wami tutaj. W Warszawie... A on tam, na Śląsku. Nic z tego nie będzie!

Niewygodne pytanie Erwina o Aleksandrę w 1915 odcinku "M jak miłość"

Podczas wizyty u wuja Kamy w 1915 odcinku "M jak miłość" Marcin nie uniknie niewygodnych pytań o Aleksandrę. Bo Erwin będzie chciał wiedzieć jak ukochana sobie radzi po rozstaniu. Chodakowski uzna, że musi powiedzieć mu prawdę. Po powrocie do Warszawy Aleksandra rzuciła się w wir pracy w swojej cukierni "Makarenka", a poza tym dzięki przyjaciółce Iwonie (Hanna Śleszyńska) zapisała się na nowe zajęcia i dopiero teraz żyje pełnią życia. Na Śląsku zwyczajnie się dusiła. Miłość Erwina nie wystarczyła, by Aleksandra była tam szczęśliwa. 

