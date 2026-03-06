M jak miłość, odcinek 1916: Rogowski wyjedzie z Joanną z Grabiny? Znajdzie sposób jak skusić męża Marysi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1916 - wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Pierwsze dni pracy Joanny Dobrzańskiej w przychodni Rogowskiego miną na badaniu grunty i poznawaniu pacjentów, ale już w 1916 odcinku "M jak miłość" atrakcyjna lekarka, która mimo młodego wieku jest świetnym kardiologiem, postanowi zacieśnić relacje z szefem. Zupełnie jakby Joanny nie obchodziło nie tylko to, że jest podwładną Rogowskiego, ale także to, że ona ma żonę, szczęśliwą rodzinę, której teraz jest bardzo potrzebny.

Joanna w 1916 odcinku "M jak miłość" zacznie podrywać Rogowskiego

To właśnie do Joanny w 1916 odcinku "M jak miłość" Artur odeśle swojego pacjenta, u którego po badaniach krwi będzie podejrzewał zawał serca. EKG zlecone przez doktor Dobrzańską potwierdzi diagnozę Rogowskiego, który co prawda jest internistą, ale nie raz udowodnił, że specjalizuje się też w innych dziedzinach medycyny. Joanna będzie pod wrażeniem czujności i wiedzy Artura. I da temu wyraz w szczególny sposób. Zacznie go podrywać...

- Naprawdę brawo za czujność doktorze... - pochwali Rogowskiego, przy okazji z nim flirtując.

- Bez przesady. To są lata praktyki w wiejskiej przychodni. Mamy tutaj sporo zawałowców i chorób wieńcowych - Artur będzie nieco speszony komplementem młodej lekarki, która wywołuje w nich silne uczucia.

Zaproszenie Joanny na wyjazd do Krakowa w 1916 odcinku "M jak miłość". Artur się skusi?

Niespodziewanie w 1916 odcinku "M jak miłość" Joanna zaproponuje Rogowskiemu wspólny wyjazd z Grabiny, udział w konferencji medycznej w Krakowie, gdzie będą mieli okazję lepiej się poznać i spędzić razem więcej czasu.

- A właśnie, dostałam zaproszenie na konferencję kardiologiczną. Opieka pozawałowa. Kraków, listopad... Może dołączysz?

- To ciekawe nawet. Raczej nie dam rady - wykręci się Artur, świadomy tego, że nie może teraz zostawić Marysi.

- Przemyśl to jeszcze... - zacznie naciskać Joanna.

Ostatecznie Rogowski w 1916 odcinku "M jak miłość" nie zdecyduje się na wyjazd z Joanną, co jednak nie oznacza, że ona tak łatwo odpuści. Bo będzie zainteresowana żonatym lekarzem coraz bardziej.