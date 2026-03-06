M jak miłość, odcinek 1915: Kama zostawi Marcina? Będzie miała dosyć takiego życia! To koniec ich małżeństwa - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kama i Marcin rozstaną się w 1915 odcinku "M jak miłość"? Zagrożenie, które detektyw sprowadził na swoich bliskich, po tym jak zadarł z niebezpiecznymi przestępcami zmusi Kamę, Izę (Adriana Kalska), a także dzieci - Szymka (Staś Szczypiński) i Maję (Laura Jankowska) do pozostania na Śląsku w rodzinnym domu drugiej żony Chodakowskiego jeszcze przez co najmniej dwa tygodnie.

Marcin w 1915 odcinku "M jak miłość" nie będzie mógł zabrać Kamy, Izy i dzieci ze Śląska

Mimo że Jakub Karski w 1915 odcinku "M jak miłość" przekaże Marcinowi, że finał sprawy przeciwko bandytom jest coraz bliżej, na razie Chodakowski nie będzie mógł zabrać Kamy, Izy i dzieci z powrotem do Warszawy.

- Pojawił się nowy świadek. W końcu będziemy mogli o wszystkim zapomnieć - uprzedzi Jakub przyjaciela i wspólnika.

- To znaczy za ile?

- Za tydzień albo dwa...

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1915: Jakub po narodzinach córki powie Martynie, że chce mieć dziecko! Wybierze imię po matce

Niebezpieczeństwo minie na tyle, by w 1915 odcinku "M jak miłość" Marcin mógł odwiedzić Kamę i dzieci w Rudzie Śląskiej. Niestety jego przyjazd wywoła gwałtowną reakcję żony, która będzie miała dosyć ukrywania się przed jego wrogami. Dla Kamy stanie się jasne, że dopóki Marcin pracuje jako detektyw, nie tylko ona, ale także dzieci oraz Iza nigdy nie zaznają spokoju. Nie wytrzyma już życia w strachu, co będzie dalej, czy Marcin wróci żywy z kolejnej akcji przeciwko przestępcom.

Groźby Kamy w 1915 odcinku "M jak miłość"! Odejdzie od Marcina, jeśli nic się nie zmieni

Na nic się zdadzą przeprosiny Marcina, który w 1915 odcinku "M jak miłość" zapewni Kamę, że rozumie jej lęk i wie, ile ją kosztuje konieczność ukrywania się na Śląsku. Właśnie teraz, kiedy Kama stanęła przed nowym wyzwaniem, by otworzyć własny salon fryzjerski. Między Chodakowskimi dojdzie do gwałtownej kłótni.

M jak miłość. Kama odejdzie od Marcina. Nie spełni jej ultimatum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Nie wiesz, co czuję i na tym polega nasz problem! Z dnia na dzień zostawiłam pracę w klinice, swój kurs fryzjerski, za chwilę przepadnie nam kredyt, nie mogę otworzyć salonu... Iza też ma problemy w pracy! Dzieci tęsknią za domem, szkołą, normalnym życiem! - krzyknie wściekła Kama. - Wytrzymajcie jeszcze trochę, wszystko się poukłada - zapewni Marcin. - Tak! Do następnego razu! Gdy ledwie się wywiniesz z kolejnej akcji i znów narazisz nas wszystkich! Tyle razy o tym rozmawialiśmy, myślałam, że może Olka posłuchasz, ale też nie! Marcin, proszę cię, posłuchaj mnie uważnie... Tu chodzi też o ciebie. Bardzo cię kocham... Jesteś dla mnie wszystkim, jesteś całym moim światem... Ale gdyby znowu ciebie zabrakło, gdybym znowu musiała przechodzić przez to wszystko, ja bym drugi raz tego nie przeżyła... - Kochanie - przerwie jej Chodakowski. - Nie, poczekaj...Ja nie potrafię tak dłużej żyć... W takim strachu, niepewności...Masz wybór - albo rzucisz tę pracę albo z nami koniec! Odejdę od ciebie. Przysięgam! - zagrozi mężowi Kama.

Marcin dla Kamy rzuci pracę detektywa w 1915 odcinku "M jak miłość"

Po tych groźbach Kamy w 1915 odcinku "M jak miłość" dla Marcina stanie się jasne, że jeśli nie rzuci pracy, nie zrezygnuje z zawodu detektywa, który jest dla niego największą pasją, w którym się spełnia, bo daje mu adrenalinę, na zawsze straci ukochaną kobietę, a ich małżeństwo się rozpadnie! Niespełna pół roku po ślubie. Chodakowski nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko spełnić żądanie Kamy.