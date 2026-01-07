M jak miłość, odcinek 1906: Lekarz nie pocieszy Franki przed operacją. Wpadnie w panikę – ZDJĘCIA

Anna Kilian
2026-01-07 17:18

W 1906 odcinku „M jak miłość” Franka (Dominika Kachlik) wróci do szpitala na ostatnie badania przed operacją tętniakowo poszerzonej aorty. Kiedy dowie się od lekarza (Wojciech Billip), jakie powikłania mogą wystąpić już w trakcie zabiegu, wpadnie w panikę! A odwrotu nie będzie – jeżeli nie wyrazi zgody na operację, zaryzykuje życie. Paweł (Rafał Mroczek) także będzie przejęty – już tyle razy martwił się o zdrowie żony...

„M jak miłość" odcinek 1906 - poniedziałek, 02.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1903. odcinku „M jak miłość” Franka dostanie wyniki badań, jakie rutynowo będzie musiała przejść po poprzedniej operacji, przeprowadzonej po tym, jak Dominik Walat (Bartosz Surówka) wjechał w samochód jej, Pawła i Antosia (Mark Mironienko). Okaże się, że Zduńska ma pourazowe, tętniakowe poszerzenie aorty.

Barbara nie dowie się o operacji Franki w 1905. odcinku „M jak miłość”

Po wizycie u Franki w szpitalu Paweł pojedzie w 1905. odcinku „M jak miłość” do Grabiny. Będzie potrzebował rozmowy z Marysią (Małgorzata Pieńkowska) – kilku słów pociechy w związku z czekającą Frankę operacją. Razem zdecydują, by zachować ją w tajemnicy przed Barbarą (Teresa Lipowska), nie denerwować jej niepotrzebnie. Babcia Mostowiakowa na pewno by się zmartwiła. Mogłoby to zaszkodzić jej zdrowiu, a France by nie pomogło.

Panika Franki w 1906. odcinku „M jak miłość”

Franka nie uniknie operacji, bo ma to być zabieg ratujący życie i nie ma od niego odwrotu. W dodatku trzeba będzie ją przeprowadzić jak najszybciej. Niestety, jak każda procedura medyczna, będzie obarczona ryzykiem. Lekarz już w 1903. odcinku powie Pawłowi, że operacja zostanie przeprowadzana w krążeniu pozaustrojowym i mogą wystąpić powikłania. Nawet w postaci uszkodzenia mózgu. W 1906. odcinku „M jak miłość” Franka wróci do szpitala na ostatnie badania przed operacją. Strach – normalna reakcja przed każdym chirurgicznym zabiegiem – dopadnie Frankę, a po rozmowie z kardiochirurgiem przerodzi się w panikę. Biedna dziewczyna zacznie się zamartwiać, w jakim stanie obudzi się po operacji i czy w ogóle otworzy oczy...

M jak miłość, odcinek 1906. Lekarz (Wojciech Billip), Franka (Dominika Kachlik)
