M jak miłość, odcinek 1906: Lekarz nie pocieszy Franki przed operacją. Wpadnie w panikę – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1906 - poniedziałek, 02.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1903. odcinku „M jak miłość” Franka dostanie wyniki badań, jakie rutynowo będzie musiała przejść po poprzedniej operacji, przeprowadzonej po tym, jak Dominik Walat (Bartosz Surówka) wjechał w samochód jej, Pawła i Antosia (Mark Mironienko). Okaże się, że Zduńska ma pourazowe, tętniakowe poszerzenie aorty.

Barbara nie dowie się o operacji Franki w 1905. odcinku „M jak miłość”

Po wizycie u Franki w szpitalu Paweł pojedzie w 1905. odcinku „M jak miłość” do Grabiny. Będzie potrzebował rozmowy z Marysią (Małgorzata Pieńkowska) – kilku słów pociechy w związku z czekającą Frankę operacją. Razem zdecydują, by zachować ją w tajemnicy przed Barbarą (Teresa Lipowska), nie denerwować jej niepotrzebnie. Babcia Mostowiakowa na pewno by się zmartwiła. Mogłoby to zaszkodzić jej zdrowiu, a France by nie pomogło.

Panika Franki w 1906. odcinku „M jak miłość”

Franka nie uniknie operacji, bo ma to być zabieg ratujący życie i nie ma od niego odwrotu. W dodatku trzeba będzie ją przeprowadzić jak najszybciej. Niestety, jak każda procedura medyczna, będzie obarczona ryzykiem. Lekarz już w 1903. odcinku powie Pawłowi, że operacja zostanie przeprowadzana w krążeniu pozaustrojowym i mogą wystąpić powikłania. Nawet w postaci uszkodzenia mózgu. W 1906. odcinku „M jak miłość” Franka wróci do szpitala na ostatnie badania przed operacją. Strach – normalna reakcja przed każdym chirurgicznym zabiegiem – dopadnie Frankę, a po rozmowie z kardiochirurgiem przerodzi się w panikę. Biedna dziewczyna zacznie się zamartwiać, w jakim stanie obudzi się po operacji i czy w ogóle otworzy oczy...