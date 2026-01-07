M jak miłość, odcinek 1906: Martin dopadnie Agnes w Grabinie. Córka Artura nie zdoła przez nim uciec! To się źle skończy  – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1906 - poniedziałek, 02.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” Martin dotarł do Grabiny i był już bardzo blisko Agnes. Na szczęście zobaczyła, jak wypytuje napotkane kobiety o Rogowskiego. Szybko uciekła do domu i się spakowała. Zostawiła Arturowi kartkę, pożegnała się z Basią (Karina Woźniak), jeszcze raz prosząc ją o dyskrecję i wsiadła do taksówki. Rogowski odsłuchał potem wiadomość głosową, jaką mu zostawiła – że wyjeżdża do USA.

Agnes wróci do Grabiny pomimo niebezpieczeństwa w 1905. odcinku „M jak miłość”

Plan wyprowadzki do Stanów Zjednoczonych miał się udać dzięki temu, że Agnes ma tam rodzinę. W USA mieszka jej kuzynka i pracuje w szpitalu. Miała pomóc jej załatwić tam pracę. Ale w 1905. odcinku „M jak miłość” córka Artura wróci do Grabiny pomimo panicznego strachu przed psychopatycznym Martinem. Uzna odnalezienie swojego biologicznego ojca za szansę od losu. Za obietnicę nowego rozdania, początku innego życia w – być może – nowej ojczyźnie. I, przede wszystkim, w nowej rodzinie.

Martin zaatakuje Agnes w 1906. odcinku „M jak miłość”

Ostatecznie Agnes uzna, że jest winna Arturowi prawdę. Postanowi wyznać mu, że jest jego córką i stać się oficjalnie częścią jego rodziny. Właśnie tak się stanie w 1906. odcinku „M jak miłość”. Córka Rogowskiego i Elsy wytłumaczy też, dlaczego wcześniej tak nagle zniknęła. Opowie o tym, że zobaczyła Martina w Grabinie i swoim przerażeniu. Niestety, już w dzień po tym wyznaniu były chłopak ją dopadnie. Brutalnie ją zaatakuje, chcąc ukarać za to, że z nim zerwała... Czy ktoś przyjdzie Agnes z pomocą…?