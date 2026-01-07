M jak miłość, odcinek 1906: Adamowi nie uda się zerwać z Paulą. Zazdrosna kochanka mu na to nie pozwoli - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1906 - poniedziałek, 02.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Natalka i Adam to zbliżają się do siebie w „M jak miłość”, to oddalają. Po pocałunku zawsze wieje chłodem i policjanci dystansują się od siebie. Aż do kolejnego wybuchu namiętności, jak wtedy, gdy podjęli wspólną akcję poszukiwania skradzionego France (Dominika Kachlik) i Pawłowi (Rafał Mroczek) podhalańskiego drewna.

Natalka i Adam – znowu dystans. Odcinek 1906 „M jak miłość”

Paula będzie zdecydowana nie pozwolić na to, by Natalka i Adam byli razem. Karski ma należeć tylko do niej. I dlatego każe Mostowiaczce odpuścić sobie przełożonego, zapowiadając kategorycznie, że z nią nie wygra. W odcinku 1906. serialu „M jak miłość” Natalia posłucha Pauli i zrobi dokładnie tak, jak będzie chciała kochanka Adama. Trudno zrozumieć takie zachowanie. Czy Paula wywiera na Mostowiaczce aż tak mrożący efekt? Może po prostu jednak nie kocha Karskiego i zrozumie, że nic ich nigdy nie połączy, poza pracą…?

Zazdrosna Paula nie zostawi Adama w spokoju - odcinek 1906 „M jak miłość”

Paula zacznie wykazywać wręcz obsesyjne zainteresowanie Adamem. On natomiast wreszcie zrozumie, że uwielbia spędzać czas z Natalką i Hanią. Zacznie się wycofywać z relacji z Paulą. W odcinku 1906. serialu „M jak miłość” kochanka wyczuje pismo nosem i jeszcze bardziej będzie osaczać Karskiego. A kiedy on otwarcie powie jej, że nie czuje się dobrze w tej relacji i oznajmi jej, że z nią zrywa, dziewczyna zareaguje wybuchem zazdrości.