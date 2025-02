M jak miłość, odcinek 1850: Pijana Martyna wyśle do Marcina głupie nagranie. Tak będzie chciała go odzyskać - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1848: Rogowski przepisze Pawłowi leki. To postawi go na nogi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1850 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Alkoholiczka Martyna w 1850 odcinku "M jak miłość" nie da Marcinowi spokoju, bo wciąż nie przestanie go kochać. I nie pogodzi się z tym, że Marcin wybrał Kamę (Michalina Sosna), która jest miłością jego życia i tak szybko zapomniał o gorącym uczuciu, które połączyło ich, gdy cierpiał na amnezję.

Martyna w "M jak miłość" nie pogodzi się z tym, że Marcin wybrał Kamę

Faktem jest, że wówczas Chodakowski nie wiedział kim jest. Myślał, że zakochał się w Martynie, ale tak naprawdę czuł do niej tylko wdzięczność za to, że go uratowała. Chciał też pomóc Wysockiej wyjść z alkoholowego nałogu. Lecz kiedy Marcina przy Martynie zabraknie, wrócą demony przeszłości. Ból po stracie kolejnej miłości, trauma Martyny po zabójstwie gangstera, który na nią napadł.

Martyna pogrąży się w alkoholowym nałogu od 1847 odcinka "M jak miłość"

Już w 1847 odcinku "M jak miłość" samotna Martyna znów będzie topiła smutki w alkoholu, pogrążając się coraz bardziej w nałogu, z którego póki co nikt nie będzie w stanie jej wyrwać.

- Martyna próbuje uciec od rzeczywistości. Odgonić myśli, troszeczkę zaprzeczyć tej miłości, albo jakoś trzymać się bardzo mocno. Ale w takich newralgicznych momentach pęka. Mam wrażenie, że ten alkohol służy, żeby nie czuć. A paradoksalnie otwiera w niej jakieś przestrzenie, że ma odwagę wyrazić to, co czuje... - oceniła zachowanie swojej bohaterki Magdalena Turczeniewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

Pijacki filmik Martyny trafi do Marcina w 1850 odcinku "M jak miłość"

W pijackim cugu Martyna w 1850 odcinku "M jak miłość" wyśle do Marcina nagranie, w którym bełkocząc nie tylko życzy mu "miłego dnia", ale także odważy się wyznać swoje uczucia. Dla Chodakowskiego stanie się jasne, że uzależniona Martyna nie przestała go kochać, że nie poradziła sobie z ich rozstaniem.

- Martyna próbuje chyba jeszcze w jakiś sposób coś uzyskać. Te emocje wracają. Takie trochę pijane emocje - zdradził Mikołaj Roznerski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Kama w 1850 odcinku "M jak miłość" wściekła na pijaną Martynę za SMS-y do Marcina

Ale na tym nie koniec, bo w 1850 odcinku "M jak miłość" Martyna prześle do Marcina także SMSy ze zdjęciami, które zrobiła mu podczas romantycznych chwil spędzonych w jej leśniczówce. Chodakowski od razu pokaże je Kamie, która będzie o krok od wybuchu. To właśnie ona postanowi jechać do pijanej Martyny, by kolejny raz zmierzyć się z rywalką. To, co zobaczy w domu w lesie kompletnie nią wstrząśnie. Martyna będzie nieprzytomna!