Miłość i nadzieja, ostatnie odcinki 371-377. Tak się skończy turecki serial. Wyjdą na jaw wszystkie tajemnice. Streszczenia odcinków od 12.01 do 19.01.2026

"Miłość i nadzieja" odcinek 371 - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 17.20

Ege oznajmia Zeynep, że Nedcati działał na zlecenie Sedy. Cavidan żąda od Feraye dwudziestu milionów lir. Ege już wie, że to Seda potrąciła Melodi i chce konfrontacji. Seda znajduje kobietę gotową oddać dziecko Melis.

"Miłość i nadzieja" odcinek 372 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Rodzina jest w szoku, że wszyscy dali się nabrać Sedzie. Kuzey odnajduje pendrive z nagraniem obciążającym Bahar. Feraye zwierza się Kuzeyowi, że przed ślubem z Bulentem urodziła córkę. Seda wraca, Ege wychodzi jej naprzeciw i pada strzał.

"Miłość i nadzieja" odcinek 373 - środa, 14.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Feraye zwierza się Kuzeyowi, że w młodości urodziła córkę. Wspomina znamię w kształcie serca. Zeynep przekonuje Egego, by nie zabijał Sedy. Cavidan planuje powiedzieć Feraye, że to Bahar jest jej córką.

"Miłość i nadzieja" odcinek 374 - czwartek, 15.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Melis żąda, by Cihan zorganizował jej dziecko. Kuzey już wie, że Sila jest córką Feraye. Bulent zarzuca żonie krętactwo. Cavidan namawia Bahar, by udawała córkę Feraye.

"Miłość i nadzieja" odcinek 375 - piątek, 16.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Zeynep dowiaduje się, że Melis nie jest w ciąży i że chce kupić dziecko. Cihan odwiedza Sedę w areszcie. Ege znajduje pistolet Cihana. Kuzey oznajmia Feraye, że jej córką jest Sila.

"Miłość i nadzieja" odcinek 376 - sobota, 17.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Sila idzie spytać Cavidan, dlaczego ona jej nie kochała. Ege dowiaduje się, że Seda jest siostrą Cihana. Belkis dowiaduje się, że Melis poroniła. Cavidan i Bahar porywają Silę.

"Miłość i nadzieja" odcinek 377 ostatni - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Padają ostre słowa Belkis wobec Melis. Zeynep poznaje prawdę na temat Cihana. Ege dowiaduje się o poronieniu i kto był ojcem dziecka. Zeynep musi wybierać między Egem a Cihanem. Kuzey bierze ślub z Silą.

