M jak miłość. Ostatnie chwile Franki przed śmiercią. Tak dojdzie do największej tragedii w życiu Pawła Zduńskiego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1907 śmierć Franki - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Śmierć Franki z "M jak miłość" nie wydarzy się nagle, bez żadnego podprowadzenia wątku i wyjaśnień. Wręcz przeciwnie, już w 1901 odcinku serialu Zduńska sama zgłosi się na badania, ponieważ zaobserwuje niepokojące objawy po wypadku spowodowanym przez Dominika Walata (Bartosz Surówka). Franka wylądowała w szpitalu, gdzie lekarze walczyli o jej przeżycie. I to się udało, a Zduńska wróciła do Mostowiaków, do Pawła i malutkiego syna Antosia (Mark Myronenko). Było jasne, że młodzi rodzice skupią się na swojej rodzinie i budowaniu domu w Grabinie, co było jednym z największych marzeń Franki.

Tak dojdzie do śmierci Franki z "M jak miłość". Zacznie się od jednego badania, a potem nastąpi lawina zdarzeń

Wspomniane badanie w szpitalu wcale nie przebiegnie pomyślnie. Początkowo Franka w ogóle nie powie mężowi, że jedzie skonsultować swój problem ze specjalistą. Wmówi Pawłowi, że wyjeżdża w rodzinne strony. Niestety sytuacja stanie się na tyle poważna, że Zduńska zadzwoni do męża, który zjawi się w szpitalu.

Okrutna diagnoza padnie już w 1903 odcinku "M jak miłość". Wyniki badań okażą się druzgocące, a lekarze stwierdzą tętniakowe poszerzenie aorty, które oznacza realne i natychmiastowe zagrożenie życia. Franka załamie się, a Paweł dozna szoku, że życie jego żony wisi na włosku.

Paweł ukryje zły stan zdrowia Franki przed Barbarą w 1905 odcinku "M jak miłość"

Co ciekawe, Zduński w 1905 odcinku "M jak miłość" zawita do Grabiny i przekaże Marysi (Małgorzata Pieńkowska) złe wieści na temat zdrowia Franki. Zdradzi mamie, że żonę czeka bardzo poważna operacja. Zachowają ten fakt dla siebie i ukryją bardzo skomplikowaną sytuację zdrowotną Franki przed Barbarą (Teresa Lipowska). Każdy będzie bowiem wierzył, że góralka przejdzie zabieg i dojdzie do zdrowia. To jednak się nie wydarzy.

Franka umrze tuż przed operacją w 1907 odcinku "M jak miłość"

Kulminacja wszelkich nieszczęść u Zduńskich i Mostowiaków nastąpi w 1907 odcinku "M jak miłość". Franka nie dożyje operacji tętniaka zaplanowanej przez lekarzy. Tuż przed trudnym zabiegiem Zduńska powie wprost, że ma kiepskie przeczucia. Oczywiście Paweł, Marysia i Kinga (Katarzyna Cichopek) zaczną pocieszać góralkę i nikt nie będzie spodziewał się najgorszego. Niedługo po rozmowie z bliskimi w 1907 odcinku "M jak miłość" dojdzie do pęknięcia tętniaka, po którym, mimo starań lekarzy, Zduńska umrze.

Co dalej z Pawłem i osieroconym Antosiem po śmierci Franki z "M jak miłość"?

Można domyślać się, że Paweł będzie w rozdzierającej serce żałobie. Zresztą jak wszyscy członkowie rodziny. Zduński zostanie sam z dzieckiem i rozpoczętą budową domu w Grabinie. Jakie będą kolejne ruchy scenarzystów "M jak miłość"? Kolejne odcinki serialu już bez Franki zostaną wyemitowane w lutym 2026 r.

