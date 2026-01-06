M jak miłość, odcinek 1901: Franka w szpitalu nie odezwie się do Pawła! Rodzina będzie ją kryła - ZDJĘCIA

W 1901 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) zgłosi się w szpitala na badania, bo po operacji uszkodzonej aorty wskutek wypadku wystąpią u niej niepokojące objawy. Paweł (Rafał Mroczek) nie będzie miał jednak pojęcia, co się dzieje z jego żoną. Okłamie go bowiem, że wyjedzie w góry do rodziny z Bukowiny Tatrzańskiej. A kiedy Zduński po całym dniu nie dodzwoni się do Franki, od razu w 1901 odcinku "M jak miłość" skontaktuje się ze stryjem Jędrzejem Gutowskim (Piotr Majerczyk). Bliscy góralki będą ją kryli, by Paweł nie dowiedział się, że jest w szpitalu i co jej grozi.

"M jak miłość" odcinek 1901 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20:55 w TVP2

Wyjazd Franki w góry w 1901 odcinku "M jak miłość" będzie jednym wielkim kłamstwem. W dniu rocznicy pierwszej randki z Pawłem, dokładnie 5 lipca, zamiast do Bukowiny Tatrzańskiej pojedzie do szpitala, gdzie na oddziale kardiologii będzie już czekał na nią lekarz (Wojciech Billip). Niespełna trzy miesiące po operacji, którą Franka przeszła, gdy wskutek wypadku pod Grabiną miała uszkodzą aortę, pojawią się u niej alarmujące objawy. Dlatego od razu dostanie skierowanie do szpitala. 

Lekarz Franki ze szpitala 1901 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał dobrych wieści

Co prawda w 1901 odcinku "M jak miłość" Franka jeszcze nie dowie się, jak poważny jest jej stan, ale kardiolog uprzedzi ją, że po operacji aorty nie mogą lekceważyć żadnych skoków ciśnienia. 

- Badanie krwi i rentgen zrobione. Czekamy na wyniki i opis, ale niezależnie od tego ruszamy dalej. Jeszcze dziś echokardiografia przezklatkowa, a jutro angiografia tomografii komputerowej i to nam pokaże najwięcej. Musimy bardzo szczegółowo obejrzeć pani aortę. Jeżeli dzieje się tam cokolwiek niepokojącego, to dojdziemy do tego i znajdziemy przyczynę - wytłumaczy France lekarz.

Rodzina Franki będzie ją kryła przed Pawłem w 1901 odcinku "M jak miłość"

A kiedy pielęgniarka zabierze Frankę na USG serca, Paweł w 1901 odcinku "M jak miłość" nie dodzwoni się już do żony. Mimo że cały dzień będzie z nią w kontakcie, ukochana okłamie go, że szczęśliwe dojechała do Bukowiny, a na następny dzień planuje wyprawę w góry. Nie podejrzewając nic złego, Zduński wykona telefon do stryja Franki, Jędrzej Gutowskiego, którego góralka wtajemniczy w swój pobyt w szpitalu. On także Pawła oszuka. 

- Pawełek, no co tam?

- Cześć stryju, Franka nie odbiera, a Antoś chciał jej powiedzieć dobranoc...

- Bo ona taka umęczona, że poszła do spania. Długa trasa, górskie powietrze i padła dziewczyna...

- No i dobrze. Niech odpoczywa. Po to pojechała. Zadzwonimy do niej jutro - stwierdzi Paweł i zajmie się Antosiem (Mark Myronenko), tak jak obiecał France. 

