M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1850: Martyna w ciężkim stanie zabroni wezwać karetkę. Przerazi tym Kamę

W 1850. odcinku serialu „M jak miłość” Marcin (Mikołaj Roznerski) kolejny raz spotka się z Martyną (Magdalena Turczeniewicz). Ściągnie go do leśniczówki sama Kama (Michalina Sosna) po tym, jak z przerażeniem odkryje, w jak złym stanie jest Wysocka. Lekarka bowiem wróci do picia alkoholu, nie mogąc sobie poradzić z rozstaniem z Chodakowskim. Po przyjeździe Kamy zabroni jej wezwać karetkę.