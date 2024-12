M jak miłość, odcinek 1837: Chora Martyna zlekceważy rady Agaty. To nie może skończyć się dobrze - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1837. odcinku serialu „M jak miłość” okaże się, że Martyna nie leczy swojej anemii

W 1837. odcinku serialu „M jak miłość” do Martyny wpadnie Agata. Przyjaciółka ze szpitala w Sochaczewie jest pod koniec czwartego miesiąca ciąży i czuje się świetnie. Wysocka za to nie za bardzo, choć robi dobrą minę do złej gry. Martyna zachorowała na anemię, ale lekceważy chorobę, która – nieleczona – prowadzi do niedoczynności serca. Agata zaraz po przyjściu do niej zapyta:

- Bierzesz te leki na anemię? Robiłaś badania?

Niestety, okaże się, że na żadne z powyższych pytań nie padnie pozytywna odpowiedź. Agata zobaczy, że Martyna zupełnie lekceważy swoją chorobę:

- Marudzisz, skarbie. Ale rozumiem, że chcesz sobie pogadać, prawda? To kontynuuj, a ja zrobię nam herbatę.

Jeżeli Wysocka nie zmieni swojego nastawienia, to bardzo poważne problemy ze zdrowiem są więcej niż pewne.

W 1837. odcinku serialu „M jak miłość” Martyna powie Agacie, że Marcin odegrał pozytywną rolę w jej życiu, ale należy do przeszłości

W 1837. odcinku serialu „M jak miłość” Martyna będzie zdawać sobie sprawę z tego, że bagatelizowanie jej stanu zdrowia nie brzmi dobrze w obecności innej lekarki, więc postara się wytłumaczyć ze swojej nonszalancji choćby żartem:

- Ale to była tylko chwila słabości. No dobrze, zemdlałam, ale anemia nie ma tutaj nic do rzeczy. Po prostu padłam na widok ukochanego. Przecież wiesz, jaka jestem wrażliwa.

- No wiem i cholernie mnie to martwi.

Martyna zwierzy się Agacie, że wciąż myśli o Marcinie, ale bardziej jak o pozytywnym epizodzie w swoim życiu, który przyniósł wiele dobrego – powrót do pracy i zerwanie z piciem. Przyzna, ale z uśmiechem, nie z desperacją, że Chodakowski wrócił do swojego poprzedniego życia i ona rozumie, że dla niej nie ma w nim miejsca.

Martyna wcześniej straciła przytomność w pracy w serialu „M jak miłość”

Po przerwaniu relacji z Marcinem Martyna postanowiła skoncentrować się na swojej pracy w szpitalu. Kiedy Chodakowski nie znalazł jej w leśniczówce, pojechał właśnie tam i zażądał, by w jego obecności potwierdziła to, co nagrała w wiadomości – że nie chce już z nim być. Martyna to potwierdziła, okłamując go, a po jego wyjściu straciła przytomność. Osunęła się na ziemię...