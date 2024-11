M jak miłość, odcinek 1833: Martyna nie chce powrotu Marcina! Da mu znać, że to już koniec

Agata dowie się, że Martyna chodzi na spotkania AA w 1829. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1829. odcinku serialu „M jak miłość” Agata zapyta Martynę, jak jest na spotkaniach anonimowych alkoholików. Wysocka porówna je do „chodzenia boso po rozżarzonych węglach”.

Martyna nie będzie mieć już złudzeń co do uczuć Marcina wobec niej w 1829. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1829. odcinku serialu „M jak miłość”, kiedy Martyna dostanie SMS od Marcina, nie odpisze na niego. Wyjaśni Agacie, że tak jest lepiej, bo „odzyskał kobietę, dzieci” i: „może to wszystko było ważne i prawdziwe tylko dla mnie, a ja w ostatecznym rozrachunku będę tylko takim epizodem, który i tak nie będzie miał większego znaczenia w jego życiu"…

W 1833. odcinku serialu „M jak miłość” Martyna zerwie z Marcinem

W 1833. odcinku serialu „M jak miłość” Martyna będzie głęboko poruszona bezceremonialnym wtargnięciem Kamy w jej życie. Dziewczyna po prostu wejdzie do jej domu bez pukania i obrzuci ją pretensjami, dobrze że nie obelgami. Wysocką, która przecież zawiadomiła ją o pobycie Marcina w leśniczówce i nie trzymała go u siebie uwięzionego. To on nie chciał wracać do swojej przeszłości, a Martyna musiała go nakłonić do kontaktu z bliskimi. W 1833. odcinku serialu „M jak miłość” lekarka zawalczy o swój spokój i wyśle do Chodakowskiego wiadomość z prośbą, by więcej się z nią nie kontaktował. Ale to wstrząśnie Marcinem, który chyba się w niej naprawdę zakochał…

„M jak miłość" odcinek 1833 - wtorek, 03.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2