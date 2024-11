M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1829: Martyna przestanie wierzyć w miłość Marcina! Wreszcie pójdzie na odwyk – ZDJĘCIA

W 1829. odcinku serialu „M jak miłość” Agata (Lidia Pronobis) odwiedzi Martynę (Magdalena Turczeniewicz) w leśniczówce i ucieszy się z wiadomości, że Wysocka zaczęła uczestniczyć w spotkaniach anonimowych alkoholików. Jej przyjaciółka będzie też wolała wrócić do swojego dawnego, samotniczego trybu życia po tym, jak Marcin (Mikołaj Roznerski) wrócił do rodziny. Nie będzie mieć złudzeń co do jego uczuć