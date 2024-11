M jak miłość, odcinek 1829: Atak Kamy na Martynę! Oskarży lekarkę, że odebrała jej Marcina i przez nią nic nie pamięta - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1829 odcinku "M jak miłość" Kama spróbuje zbliżyć się do Marcina, ale on nadal nie odzyska pamięci, nie przestanie kochać Martyny i zwyczajnie odtrąci dziewczynę, która czekała na jego powrót tyle miesięcy! Podczas spaceru po parku Kama pocałuje Marcina, lecz od nie odwzajemni pocałunku. W tym momencie dojdzie do wniosku, że jej miłość może nie wystarczyć, że to, co się działo w leśniczówce Martyny w Kampinosie, gdzie Marcin się ukrywał, miało duży wpływ na uczucia Chodakowskiego.

Marcin w 1829 odcinku "M jak miłość" będzie traktował Kamę jak obcą kobietę!

Nie dość, że Kama w 1829 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie dla Marcina obcą kobietą, to równie źle będzie się czuł w obecności swojej matki Aleksandry (Małgorzata Pieczyńska), brata Olka (Maurycy Popiel), a nawet kiedy odwiedzi go syn Szymek (Staś Szczypiński), którego okłamie, że go pamięta!

Zrozpaczona Kama w 1829 odcinku "M jak miłość" zwierzy się Anecie (Ilona Janyst), że powoli traci już nadzieję na odzyskanie Marcina, na to, że ich związek uda się uratować. - A jeśli Marcin nigdy nie odzyska pamięci? - zapyta Anetę.

Oczywiście Chodakowska w 1829 odcinku "M jak miłość" pocieszy Kamę, że Marcin potrzebuje czasu, że odzyskanie pamięci to tylko kwestia czasu, ale takie argumenty jej nie przekonają.

- Nawet tak nie myśl! Ludzie wychodzą z takich rzeczy! Ostatnio grzebałam w tym temacie i medycyna naprawdę idzie do przodu. Czas i odpowiednia terapia dają efekty. Marcin teraz potrzebuje przede wszystkim spokoju... - cytuje słowa Anety portal światseriali.interia.pl.

- A ja mam stać z boku i cierpliwie się temu wszystkiemu przyglądać? Ile? Jak długo? Tygodnie, miesiące? Lata?! - Kama w 1829 odcinku "M jak miłość" już nie będzie miała cierpliwości do cierpiącego na amnezję Marcina.

- Wiesz co, wpadnij do nas po południu. Będziemy już mieli wyniki najnowszych badań, spokojnie je sobie omówimy. Zgoda? - zaproponuje Aneta, a Kama od razu się zgodzi, bo będzie potrzebowała z kimś pogadać.

Atak Kamy na Martynę w 1829 odcinku "M jak miłość"

Wreszcie w 1829 odcinku "M jak miłość" Kama w akcie desperacji i wściekłości pojedzie do leśniczówki Martyny w Kampinosie! Stanie twarzą w twarz z lekarką, którą zacznie obwiniać o brak postępu w leczeniu amnezji Marcina. Nabierze bowiem pewności, że to przez Martynę ukochany tak długo był z dala od bliskich, nie mógł walczyć z traumą, którą przeżył.

Czy to przez Martynę w "M jak miłość" Marcin nie odzyska pamięci?

Podczas konfrontacji Kamy z Martyną w 1829 odcinku "M jak miłość" z ust tej pierwszej padną słowa, że lekarka celowo odebrała jej Marcina, specjalnie przetrzymywała go w domu na odludziu, żeby nie wrócił do bliskich, żeby nie odzyskał pamięci. Co na to Martyna? Będzie się bronić przed atakiem Kamy, ale ona nie uwierzy w żadne tłumaczenia kochanki Marcina, pewna tego, że Chodakowski zdradził ją z tą kobietą.

