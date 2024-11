M jak miłość, odcinek 1826: Marcin ukryje przed Kamą, że zakochał się w Martynie! Nie będzie chciała go puścić - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1826 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Odnalezienie Marcina w 1826 odcinku "M jak miłość" poprzedzi telefon Martyny do Kamy z informacją, że lekarka wie gdzie jest poszukiwany od miesięcy Chodakowski. Na dowód tego, że Marcin z nią mieszka, że ona znalazła go w lesie, wyśle do Kamy jego aktualne zdjęcie.

Pierwsze spotkanie Kamy i Marcina w 1826 odcinku "M jak miłość"

W tym czasie w 1826 odcinku "M jak miłość" Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) dotrze do leśniczówki, stanie twarzą w twarz z Marcinem i z przerażeniem odkryje, że przyjaciel nie wie, kim on jest, nic nie pamięta i zwyczajnie się go boi. Gdy na miejscu w domu Martyny pojawią się bliscy Marcina, cierpiący na amnezję Chodakowski na nowo poczuje ukłucie paniki, bo nie rozpozna ani ukochanej, ani brata, a ich emocje go przytłoczą.

Zwłaszcza, że Kama w 1826 odcinku "M jak miłość" przytuli Marcina, a on zareaguje jakby obca kobieta rzucała mu się w ramiona. Martyna z ukrycia będzie obserwowała Marcina i Kamę, czując zazdrość, że teraz to ona będzie blisko Chodakowskiego.

Kama i Marcin w 1826 odcinku "M jak miłość" rozdzieleni przez Olka

Kama odzyska Marcina tylko na kilka sekund, bo w 1826 odcinku "M jak miłość" Olek odsunie ją od swojego brata, zdecyduje, że ze względu na amnezję na jakiś czas powinna usunąć się z jego życia, by doszedł do siebie, odzyskał pamięć. Olek zauważy bowiem zły wpływ Kamy na zagubionego Marcina.

Marcin i Martyna w 1826 odcinku "M jak miłość" nie wyjawią Kamie, że są kochankami!

Podczas pożegnania z Martyną w 1826 odcinku "M jak miłość" Marcin będzie udawał, że z lekarką nic go nie łączy, że tylko u niej mieszkał przez kilka miesięcy. Podziękuje Martynie za opiekę, poda jej rękę na pożegnanie, a następnie odwróci się do Kamy, która zauważy niepokojącą reakcję lekarki. Martyna nie puści bowiem dłoni Marcina. - Czekaj na mnie, wrócę... - szepnie do niej Chodakowski, tak aby Kama go nie usłyszała.

Mimo że zakochani w 1826 odcinku "M jak miłość" ukryją przed Kamą, policją, Olkiem i Jakubem romans, który połączył ich w domu na odludziu, to wszystkich będzie dziwił fakt, że tak długo Martyna trzymała Marcina u siebie, nikomu nie zgłosiła, że go znalazła w lesie.

M jak miłość. Martyna nie pozwoli Marcinowi wrócić do rodziny! Jakub dotrze do leśniczówki przed ich ucieczką? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.