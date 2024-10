M jak miłość, odcinek 1826: Martyna wreszcie zawiadomi Kamę o odnalezieniu Marcina! Zrezygnuje z miłości dla dobra Chodakowskich

M jak miłość, odcinek 1826: Pożegnanie Martyny i Marcina! Pojedzie z Olkiem do Warszawy, ale obieca, że do niej wróci

„M jak miłość" odcinek 1826 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1826 odcinku "M jak miłość" Martyna zda sobie sprawę, że nie może dłużej ukrywać Marcina przed całym światem. Tym bardziej, że już nie tylko ona zdąży poznać jego prawdziwą tożsamość, ale także i jej przyjaciółka Agata (Lidia Pronobis), gdy Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) naśle policję na szpital. I choć w pierwszej chwili spanikowana lekarka będzie chciała uciec wraz ze swoim ukochanym, aby w ten sposób zatrzymać go przy sobie, to gdy Chodakowski zaprotestuje i postanowi w końcu stawić czoła swojej przeszłości, to wreszcie i ona zdecyduje się mu zdradzić jego tożsamość. A następnie w 1826 odcinku "M jak miłość" zacznie go przekonywać do konfrontacji z nią, mając na uwadze dobro jego bliskich!

Marcin będzie bał się konfrontacji z przeszłością w 1826 odcinku "M jak miłość"!

Tyle tylko, że jak podaje swiasteriali.interia.pl w 1826 odcinku "M jak miłość" wciąż zmagający się z amnezją Chodakowski będzie pełen obaw przed spotkaniem z najbliższymi. Tym bardziej, że zda sobie sprawę, że będzie mogło ono zmienić to, co już zaczęło się między nimi rodzić. Podobnie z resztą jak i sama Martyna. Ale mimo to będzie ona gotowa na to poświęcenie!

- Nadal niczego sobie nie przypominasz? – zapyta Martyna.

- Nadal. Nic... Czarna dziura - przyzna Marcin.

- Będziesz musiał podjąć decyzję. W zasadzie jedyną możliwą w tej sytuacji... Powinieneś to zrobić już dzisiaj. I tak za długo z tym zwlekamy. To są twoje dzieci, twoja rodzina. Nie mamy prawa w nieskończoność przedłużać im tej traumy. Poza tym i tak w końcu cię znajdą – zauważy Wysocka.

- Nie ogarniam tego! Mam rodzinę, dzieci. Byłem w związku z jakąś kobietą. I co? Mam wrócić, tak po prostu, wejść w to życie?... Co im powiem? - westchnie zrezygnowany Chodakowski.

- Może jakoś to wszystko się poukłada. Pamiętaj, że jestem i będę z tobą. We wszystkim ci pomogę. Marcin, ty masz rodzinę. Daj sobie szansę, daj im szansę - wesprze go ukochana.

- A my? Co z nami? - zapyta detektyw, na co w 1826 odcinku "M jak miłość" usłyszy jedynie - Nie wiem...

Martyna odpowie na apel Kamy w 1826 odcinku "M jak miłość"!

Tuż po rozmowie z Marcinem w 1826 odcinku "M jak miłość" Martyna niezwłocznie skontaktuje się z Kamą, po czym się jej przedstawi i powie o odnalezieniu Marcina, który od dłuższego czasu będzie ukrywał się w jej leśniczówce. I wówczas ukochanej Marcina spadnie prawdziwy kamień z serca, gdyż przecież w jej głowie pojawiały się już najczarniejsze myśli!

- Dzień dobry. Dzwonię, bo widziałam pani apel w Internecie. Wiem, że poszukuje pani Marcina Chodakowskiego. Jestem lekarką, mieszkam w lesie, niedaleko Sochaczewa... I chcę panią powiadomić, że Marcin Chodakowski mieszka od jakiegoś czasu w mojej leśniczówce - wyzna Martyna.

Ale na szczęście Chodakowski będzie żył, o czym w 1826 odcinku "M jak miłość" przekona się na własne oczy, gdy w końcu go zobaczy, bo oczywiście niemal natychmiast zjawi się we wskazanym miejscu w towarzystwie Olka (Maurycy Popiel)!