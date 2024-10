M jak miłość, odcinek 1826: Pożegnanie Martyny i Marcina! Pojedzie z Olkiem do Warszawy, ale obieca, że do niej wróci

„M jak miłość" odcinek 1826 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1826 odcinku "M jak miłość" Martyna i Marcin rozstaną się! Zakochani postanowią w końcu zawiadomić rodzinę Chodakowskiego, gdy detektyw zdecyduje się stawić czoła swojej przeszłości. Tym bardziej, że przypadkiem natknie się na Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), a to pociągnie za sobą kolejne konsekwencje, gdy Karski zawiadomi służby i w ten sposób prawdy o nim dowie się także przyjaciółka Wysockiej, Agata (Lidia Pronobis). Wówczas spanikowana lekarka postanowi uciec wraz ze swoim ukochanym, ale on nie będzie chciał o tym słyszeć. Szczególnie, że odkryje, że Martyna już zna jego prawdziwą tożsamość, którą w końcu i sam pozna i w 1826 odcinku "M jak miłość" po namowie ukochanej, zdecyduje się wreszcie z nią skonfrontować!

Marcin rozpozna Olka w 1826 odcinku "M jak miłość"!

Dlatego w 1826 odcinku "M jak miłość" Wysocka niezwłocznie zawiadomi Kamę o tym, że przebywa u niej zaginiony Marcin. Oczywiście, jak podaje swiatseriali.interia.pl ukochana Chodakowskiego natychmiast zjawi się we wskazanej przez niej leśniczówce wraz z Olkiem (Maurycy Popiel), ale niestety wciąż borykający się z amnezją detektyw jej nie rozpozna, czym ogromnie ją zrani. Tym bardziej, że jej zachowanie tylko go wystraszy. W przeciwieństwie do Chodakowskiego, który w 1826 odcinku "M jak miłość" będzie umiał podejść do brata do takiego stopnia, że ten nawet zgodzi się z nim porozmawiać, a nawet wrócić do Warszawy!

- Jestem twoim bratem, lekarzem. Chodź, porozmawiamy - zaproponuje delikatnie Olek, a Marcin przystanie na jego propozycję.

Chodakowski zostawi Wysocką w 1826 odcinku "M jak miłość", ale obieca wrócić!

W 1826 odcinku "M jak miłość" Olkowi uda się przekonać Marcina do powrotu do rodziny, ale Chodakowski wcale nie będzie skakał z tego powodu z radości. A to dlatego, że będzie ono równoznaczne z rozstaniem się z Martyną, do której już zdążył zapałać uczuciem. W 1826 odcinku "M jak miłość" dojdzie do emocjonalnego pożegnania kochanków, w trakcie którego detektyw da lekarce jasno do zrozumienia, że nie jest ono na zawsze! Tym bardziej, że Kama będzie dla niego zupełnie obcą osobą i dla jego dobra, za namową Olka będzie zmuszona się od niego odsunąć. A zatem pozycja Martyny tymczasowo będzie niezagrożona!

- Wrócę. Czekaj na mnie - poprosi ją Marcin.