M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1826: Odnajdą Marcina, ale Kama nie będzie mogła się do niego zbliżyć! Nie odzyska pamięci - ZDJĘCIA

Kama (Michalina Sosna) nie będzie mogła zbliżać się do Marcina (Mikołaj Roznerski)! Owszem, Chodakowski się odnajdzie, a Olek (Maurycy Popiel) z Karskim (Krzysztof Kwiatkowski) staną pod leśniczówką Martyny (Magdalena Turczeniewicz). Detektyw powoli zacznie spotykać się z bliskimi, w tym z mamą Aleksandrą (Małgorzata Pieczyńska). Niestety Kama w 1826 odcinku "M jak miłość" nie ma co liczyć na romantyczne uniesienia z ukochanym. Co więcej, Olek da jej do zrozumienia, że musi na jakiś czas się odsunąć...