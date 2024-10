M jak miłość, odcinek 1822: Pierwsze spotkanie Marcina z Jakubem od porwania! Ucieknie, bo weźmie go za gangstera - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1822 - wtorek, 22.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Jakub z Marcinem spotkają się w 1822 odcinku "M jak miłość"! To nie będzie planowana wizyta Karskiego w domu Martyny (Magdalena Turczeniewicz). Mąż Kasi (Paulina Lasota) nadal nie będzie miał pojęcia, co tak naprawdę dzieje się z przyjacielem. W okolice, gdzie przebywają Chodakowski z Wysocką sprowadzi go informacja od farmaceutki. Jedna z kobiet pracujących w aptece rozpoznała Marcina jako zaginionego, a w 1822 odcinku "M jak miłość" da detektywowi znak, że tajemniczy mężczyzna znów pojawił się po leki. Z tego powodu Karski wsiądzie w auto i przyjedzie popytać o Chodakowskiego i pośledzić okoliczne uliczki.

Jakub rozpozna Marcina w 1822 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Karski będzie jechał samochodem przez jedną z mniej obleganych dróg, jego oczom ukaże się Marcin. Detektyw tyle szukał przyjaciela, był właściwie pewny, że Chodakowski nie żyje, a tu nagle ukochany Kamy (Michalina Sosna) stanie mu na drodze. I to dosłownie, bo Jakub aż zatrzyma pojazd, by wysiąść i dobrze spojrzeć na nadchodzącego z drugiej strony człowieka. Momentalnie rozpozna w nim przyjaciela, ale niestety nie ma mowy o rzuceniu się sobie w ramiona.

Marcin zacznie uciekać przed Jakubem! Weźmie go za gangstera!

Chodakowski też zauważy mężczyznę, który zatrzyma samochód i wyjdzie z pojazdu. Krzyknie do niego "Marcin!", co od razu da do myślenia Chodakowskiemu. Trzeba pamiętać, że kochanek Martyny nadal cierpi na amnezję, nie pamięta bliskich i tego, jakie miał z kim relacje. Niestety w 1822 odcinku "M jak miłość" Marcin nie rozpozna kolegi. Mało tego, weźmie Jakuba za kogoś bardzo złego, kto chce go skrzywdzić!

Kiedy Jakub z Marcinem spojrzą sobie w twarz w 1822 odcinku "M jak miłość", do Chodakowskiego wrócą koszmarne sceny w głowie. Przypomni sobie urywki z tego, jak gangster Robert (Kamil Drężek) go przetrzymywał i bił. Nagle w Marcinie pojawi się wielki strach, że Karski jest niebezpieczną osobą, która chce go skrzywdzić. Natychmiast obróci się i zacznie uciekać przez las. Jakub nie da rady dogonić przyjaciela, zresztą będzie tak zaszokowany jego zachowaniem, że nie zdąży zareagować. Mąż Kasi nie zdaje sobie przecież sprawy z tego, iż detektyw cierpi na amnezję.