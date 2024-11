M jak miłość, odcinek 1829: Marcin po powrocie nie zagrzeje miejsca w domu. Nie odzyska wspomnień o rodzinie i ruszy z powrotem do Martyny - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin nie poczuje się dobrze wśród bliskich w 1829 odcinku "M jak miłość". Nie ma co liczyć na piękne sceny rodzinne między Chodakowskimi. Owszem, Marcin zostanie ciepło przywitany w domu, co zapewnią Olek (Maurycy Popiel) z Aleksandrą (Małgorzata Pieczyńska). Brat detektywa sam zasugeruje Kamie (Michalina Sosna), że może lepiej odsunęłaby się na jakiś czas, póki sytuacja psychiczna Marcina nie ulegnie poprawie. To będzie trudny okres dla stęsknionej, rozżalonej Kamy. Problem polega jednak na tym, że Marcin wcale nie pokona amnezji... Mimo przebywania wśród bliskich w rodzinnym domu, nie przypomni sobie swojego życia.

Odnaleziony Marcin nie poczuje się komfortowo w domu

Już w 1829 odcinku "M jak miłość" wszyscy otoczą Marcina wyjątkową opieką. Szczególnie Aleksandra poświęci sporo czasu na pracę z synem, który wciąż nie będzie jej pamiętał. Pokaże detektywowi albumy, zdjęcia, zacznie opowiadać o starych czasach. Oczywiście nad wszystkim nie przestanie czuwać Olek, który postanowi trzymać brata z dala od niepotrzebnych stresów. Dlatego poprosi Kamę o nieodwiedzanie, a Maja (Laura Jankowska) i Szymek (Staś Szczypiński) zostaną pod opieką Izy (Adriana Kalska). Problem pojawi się w momencie, w którym rezolutny chłopiec wymiga się od próśb Izy i mimo wszystko przybiegnie do taty. Marcin nie przypomni sobie syna i wywiąże się z tego afera.

Marcin będzie chciał wrócić do Martyny w 1829 odcinku "M jak miłość"

To już pewne, że Chodakowski nie odnajdzie się w domu w 1829 odcinku "M jak miłość". Mało tego, zapragnie wrócić do Martyny! To właśnie na wspólnych chwilach z Wysocką zacznie skupiać się detektyw. Nie zapomni tego, co lekarka dla niego zrobiła. To przy niej poczuł odrobinę bezpieczeństwa. W 1829 odcinku "M jak miłość" zagubiony Marcin będzie chciał z powrotem znaleźć się w leśniczówce.

