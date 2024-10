M jak miłość, odcinek 1829: Wybuch Szymka! Marcin nie przypomni sobie własnego syna - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1824: Jakub dotrze do domu Martyny, ale Marcin nie wpuści go do środka! Ukryje się przed Karskim - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1829 odcinku "M jak miłość" Marcin, mimo powrotu do własnego domu, wciąż nie odzyska pamięci i będzie się tam czuł wyraźnie obco i to nawet wśród swoich najbliższych! I to nie tyle przy Kamie (Michalina Sosna), którą cała sytuacja mocno zdołuje, ale nawet przy swoim bracie Olku (Maurycy Popiel) czy matce Aleksandrze (Małgorzata Pieczyńska), którzy zaopiekują się nim po powrocie do Warszawy. Tyle tylko, że detektyw nieustannie będzie myślami przy Martynie (Magdalena Turczeniewicz) i leśniczówce, w której spędził ostatnie miesiące. I to do tego stopnia, że w 1829 odcinku "M jak miłość" spróbuje z nią nawet nawiązać kontakt, raniąc przy tym swoją ukochaną.

Tragiczny finał pierwszego spotkania Szymka z odnalezionym Marcinem w 1829 odcinku "M jak miłość"!

Ale nie tylko ją, gdyż w 1829 odcinku "M jak miłość" na jego amnezji mocno ucierpi także Szymek, który za wszelką cenę postanowi zobaczyć się z ojcem i to mimo wyraźnego sprzeciwu Izy. Chodakowska będzie świadoma tego, że Marcin jeszcze nie doszedł do siebie i wciąż czuje się nieswojo wśród swoich najbliższych, których po prostu nie pamięta, dlatego nie będzie chciała dopuścić do jego spotkania z synem. Jednak Szymek w 1829 odcinku "M jak miłość" jej nie posłucha i zdecydowanie postawi na swoim! I gdy na własnej skórze boleśnie przekona się o tym, że ojciec faktycznie go nie rozpoznaje, to dłużej już nie wytrzyma tłumić w sobie emocji i da im wyraźny upust!

Zdruzgotany Szymek już nie wytrzyma w 1829 odcinku "M jak miłość"!

W 1829 odcinku "M jak miłość" zrozpaczony Szymek wybuchnie i wyrzuci z siebie wszystko, co kumulowało się w nim w ostatnim czasie. I wówczas dostanie się już nie tylko Izie, której do tej pory chłopiec miał za złe nie tylko rozbicie rodziny Chodakowskich, a nawet także i samo zaginięcie ojca, ale i innym, gdyż winnych znajdzie się już więcej. Syn Marcina wyrazi swój ogromny ból i żal za zaistniałą sytuację, gdyż tak mocno zaboli go to, że własny ojciec go nie pozna. Oczywiście, w 1829 odcinku "M jak miłość" Aleksandra spróbuje uspokoić wnuka, choć sama również będzie załamana tym, że jej syn wciąż niczego sobie nie przypomina. Tym bardziej, że nawet przeglądanie rodzinnych pamiątek nic tutaj nie pomoże...