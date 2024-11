M jak miłość, odcinek 1829: Marcin bezczelnie okłamie Szymka! Wyzna, że doskonale go pamięta - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1829 odcinku "M jak miłość" Szymek, wciąż nie mogąc zrozumieć, dlaczego jego ojciec się z nim nie kontaktuje po odnalezieniu, postanowi przejąć sprawy w swoje ręce. Mimo zapewnień Izy (Adriana Kalska), że Marcin jest chory, chłopiec poczuje, że coś tu nie gra i to właśnie ta niepewność zaprowadzi go prosto do drzwi mieszkania Chodakowskiego. Szymek skonfrontuje się z ojcem twarzą w twarz po miesiącach jego nieobecności!

Na miejscu czekać go będzie jednak spore zaskoczenie. Jak podaje światseriali.interia.pl, zamiast ciepłego powitania i miłości, Szymek od razu zauważy zakłopotanie na twarzy ojca. W 1829 odcinku serialu "M jak miłość" Marcin, zdezorientowany całą sytuacją, nie będzie wiedział, jak postąpić, ale zdecyduje się na kłamstwo, które według niego ma ochronić syna.

- Tato?... To ja, jestem twoim synem... Pamiętasz mnie? - Pewnie, że cię pamiętam... Ty jesteś... Szymek... - Tato, a pamiętasz, co mi kupiłeś ostatnio na urodziny? Mój wymarzony prezent? No, co to było? (...) To pamiętasz czy nie? Ale ściemniasz!!! Nie wiesz! Nie pamiętasz mnie, nic nie pamiętasz! I jeszcze kłamiesz!

Rozmowa Marcina z Szymkiem w 1829 odcinku "M jak miłość". Powie mu, że go pamięta!

Marcin w 1829 odcinku "M jak miłość" na widok Szymka nie będzie w stanie zapanować nad emocjami i ciałem przez spotęgowany stres. Jego ręce zaczną się pocić, jednak mimo wszystko Chodakowski spróbuje zachowywać się jak najbardziej naturalnie. Gdy w drzwiach swojego mieszkania zobaczy małego chłopca zrozumie, że to z pewnością jego syn, jednak widok Szymka nie przywróci mu pamięci. Marcin zrozumie, że z jego głową jest tylko gorzej, a fakt, że nie poznaje własnych dzieci doszczętnie go załamie. Mimo wszystko, ukochany Kamy (Michalina Sosna) wmówi Szymkowi, że dobrze go pamięta, co jednak z minuty na minutę tylko pogorszy napiętą sytuację...

Marcin okłamie Szymka w 1829 odcinku "M jak miłość". Mały Chodakowski przejrzy go na wylot

Szymek, mając dość kłamstw, zapyta Marcina w 1829 odcinku "M jak miłość" o ich ostatnie wspólne chwile, próbując wyciągnąć od niego informacje, których on oczywiście nie będzie w stanie sobie przypomnieć. Szymek niemalże natychmiast dostrzeże w oczach ojca niezręczność i brak autentyczności. W mig zrozumie, że jego tata wcale go nie pamięta, a na dodatek próbuje go oszukać!

W między czasie babcia Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska) postara się załagodzić sytuację, jednak jej wysiłki pójdą na marne. W 1829 odcinku "M jak miłość" spotkanie Marcina z Szymkiem zakończy się gorzką porażką i jeszcze większym bólem. Syn Chodakowskiego wróci do domu pełen złości i rozczarowania.