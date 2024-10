M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1826: Marcin nie pozna własnych dzieci! Szymek nie pogodzi się z tym, że ojciec go nie pamięta - ZDJĘCIA

W 1826 odcinku "M jak miłość" odnaleziony Marcin (Mikołaj Roznerski) wróci do rodziny, ale nie odzyska pamięci, nie przypomni sobie dawnego życia. A to oznacza, że koszmar Chodakowskich wcale się nie skończy. Jakby tego było mało równocześnie będzie się rozgrywał dramat dzieci Marcina. Bo kiedy Szymek (Staś Szczypiński) w 1826 odcinku "M jak miłość" usłyszy od cioci Anety (Ilona Janyst), że jego zaginiony ojciec się odnalazł, ale nic nie pamięta, nie wie kim jest, 9-latek zupełnie sobie z tym nie poradzi. Niby odzyska tatę, ale nie do końca. Poznaj szczegóły.