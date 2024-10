M jak miłość, odcinek 1819: Marcin nie wróci do Kamy i dzieci! Teraz Martyna jest całym jego światem- ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1824: Dla Martyny nie ma już ratunku. Drugi raz straci to, co dla niej najcenniejsze

"M jak miłość" odcinek 1819 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Amnezja Marcina w 1819 odcinku "M jak miłość" nadal nie ustąpi, ale Chodakowski będzie miał sen z Kamą i dzięki temu odkryje, że w jego życiu była kobieta, z którą łączyła go wielka miłość. Kiedy Marcin opowie Martynie Wysockiej o tym, co mu się śniło, lekarka dojdzie do wniosku, że na pewno ma żonę i dzieci. Nie przeszkodzi jej to jednak brnąć dalej w tę relację. Bez żadnych wyrzutów sumienia Martyna będzie budowała swoje szczęście z Marcinem, drżąc jednak ze strachu, że kiedyś to się skończy, że kiedy mężczyzna bez tożsamości odzyska pamięć, wróci do dawnego życia...

Martyna w 1819 odcinku "M jak miłość" pozna tożsamość Marcina!

Jeszcze wtedy w 1819 odcinku "M jak miłość" Martyna nie będzie wiedziała kim jest Marcin! Żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, wymknie się z domu w środku nocy i na własną rękę postanowi ustalić prawdę o ukochanym. Znajdzie go na portalu osób zaginionych, dowie się, że nazywa się Marcin Chodakowski i trafi w internecie na wzruszające nagranie Kamy (Michalina Sosna).

Dziwna zmiana w zachowaniu Martyny w 1819 odcinku "M jak miłość"

To w 1819 odcinku "M jak miłość" będzie dla Martyny potężny cios. Zamiast jednak od razu powiedzieć Marcinowi, że od trzech miesięcy szuka go rodzina, a ukochana zamieściła w sieci apel o pomoc w poszukiwaniach, zostawi to dla siebie. Marcin wyczuje dziwną zmianę w zachowaniu Martyny. Pomyśli nawet, że Wysocka znowu zaczęła pić. Lekarka szybko jednak wyprowadzi go z błędu.

M jak miłość odcinek 1819 ZWIASTUN. Zakochany Marcin nie będzie wiedział, że Martyna go oszukuje!

- Zdałam sobie sprawę z tymczasowości tej sytuacji... Może już teraz powinniśmy zacząć szukać, dowiedzieć się czegoś o tobie... Ja wiem, że się powtarzam, ale powinieneś wiedzieć kim jesteś, czy masz rodzinę... I co się tak naprawdę wydarzyło... - Nie jestem jeszcze gotowy... - Może ktoś na ciebie czeka i tęskni za tobą? - Nie! - Marcin w 1819 odcinku "M jak miłość" nie będzie chciał wrócić do Kamy, życia, które sobie z nią i dziećmi układał. - Odpowiedz mi tak naprawdę serio, czy ty, czy ja, czy my... Czy to dla ciebie w ogóle znaczy? - Ja się w tobie zakochuję Martyna... Nie widzę świata poza tobą... - wyzna zakochany Marcin. - Problem polega na tym, że ja też... - odpowie Martyna.

Martyna w 1819 odcinku "M jak miłość" zmusi Martyna, żeby z nią został

Na tym jednak nie koniec, bo w 1819 odcinku "M jak miłość" Martyna nie pozwoli Marcinowi odejść. Niemal zmusi go, by jej nie opuszczał, bo inaczej znowu zacznie pić. - Musisz tu zostać! Ja po prostu bez ciebie sobie nie poradzę...

Zanosi się na to, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Marcin, nawet jak będzie chciał, to nie uwolni się od Martyny.