M jak miłość, odcinek 1819: Martyna dowie się, kim jest Marcin. Zobaczy nagranie Kamy, ale zatrzyma to dla siebie - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1824: Marcin pozna swoją tożsamość! Martyna zrobi wszystko, by namówić go do ucieczki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1819 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Ostatnie "Kulisy serialu M jak miłość" odsłoniły fragment scen z 1819 odcinka serialu, kiedy wreszcie Martyna znajdzie w internecie ogłoszenie, że Marcin Chodakowski zaginął dwa miesiące temu, że rodzina oraz policja cały czas go szukają. Jak do tego dojdzie? Lekarka pojedzie do miasta, wpadnie na chwilę do kawiarni i tam włączy internet w telefonie. Przeglądając wiadomości trafi na informację o zaginięciu Marcina. Od razu rozpozna na zdjęciu nieznajomego mężczyznę, którego przygarnęła do swojego domu po wypadku, bo stracił pamięć.

Martyna w 1819 odcinku "M jak miłość" zobaczy nagranie Kamy o zaginionym Marcinie

Ale to nie wszystko, bo w 1819 odcinku "M jak miłość" Martyna zobaczy wzruszające nagranie Kamy, która będzie błagała o pomoc każdego, kto może w jakiś sposób przyczynić się do odnalezienia Marcina.

M jak miłość odcinek 1819 ZWIASTUN. Zakochany Marcin nie będzie wiedział, że Martyna go oszukuje! Odkryje, kim jest

M jak miłość. Martyna dowie się kim jest Marcin! Nie pozwoli mu wrócić do Kamy

- Robimy wszystko, żeby go odnaleźć, więc jeśli coś wiesz lub znasz miejsce pobytu Marcina, napisz lub zadzwoń... Każdego dnia czekamy na niego, rodzina, przyjaciele, dzieci... - film z udziałem Kamy wstrząśnie Martyną w 1819 odcinku "M jak miłość".

Martyna w 1819 odcinku "M jak miłość" nie powie Marcinowi, że Kama i rodzina go szukają

Co w tej sytuacji zrobi samotna, walcząca z uzależnieniem od alkoholu lekarka, której w 1819 odcinku "M jak miłość" Marcin wyzna miłość, w której zakocha się, nieświadomy tego, że jeszcze dwa miesiące temu kochał Kamę? Martyna ukryje przed Marcinem jego prawdziwą tożsamość, nie powie mu ani słowem, że Kama i rodzina szukają go już tak długo. To oznacza, że alkoholiczka będzie budowała swoje szczęście i życie z Marcinem na krzywdzie Kamy...

Martyna z "M jak miłość" to zła kobieta? Zatrzyma zakochanego Marcina przy sobie

Magdalena Turczeniewicz w "Kulisach serialu M jak miłość" broni jednak Martyny, że wcale nie jest wyrachowaną kobietą, po prostu jej bohaterka przeżywa traumę po śmierci męża Jerzego i potrzebuje kogoś bliskiego. Uczucie do Marcina będzie dla niej jedyną szansą, by odbić się od dna, by pokonać nałóg.

- Sytuacja troszkę wymyka im się spod kontroli i zaczyna żyć swoim życiem. Nikt z nich nie zakłada, co będzie dalej. To jest taki moment, kiedy oni się spotkali i biorą z tego, co jest. Martyna wtedy zaczyna się w to wszystko wgłębiać i grzebać w tej przeszłości, bo czuje, że zaczyna jej zależeć... Ja myślę, że ona współodczuwa i czuje traumę, jaką przechodzi ta rodzina. To nie jest tak, że to jest wyrachowana kobieta, która zarzuciła sobie sidła na mężczyznę i chce go przytrzymać. Jeszcze chwilkę nie chce wypuścić tego, co jakby złapała tak przez chwilę...

Jak długo w "M jak miłość" Martyna będzie ukrywała przed Marcinem prawdę o tym, kim jest?

Milczenie Martyny w 1819 odcinku "M jak miłość" doprowadzi do tego, że Marcin nie dowie się kim jest, że nie wróci do Kamy i dzieci i dalej będzie ukrywał się w domu lekarki, ze strachu, że zrobił coś złego w dawnym życiu. Jakby tego było mało z każdym dniem Marcin będzie coraz bardziej zakochany w Martynie, przy której odnajdzie spokój i bezpieczeństwo. Jak długo Martyna będzie ukrywała przed Marcinem prawdę o tym, kim jest? Nie wiadomo...

- Coś się budzi między nimi, coś ciekawego, coś nieoczywistego - powiedział Mikołaj Roznerski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Tymczasem Kama w 1819 odcinku "M jak miłość" dowie się od Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkoski), że, jak wykazało policyjne śledztwo, jej ukochany prawdopodobnie nie żyje. Kilka godzin później sytuacja zmieni się diametralnie. Kontakt z detektywem nawiąże farmaceutka z Sochaczewa, która rozmawiała z Marcinem w aptece. Karski podejmie nowy trop.