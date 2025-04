M jak miłość, odcinek 1871: Kasia pozbędzie się dziecka Jakuba? Nie cofnie się przed niczym, żeby ciąża nie zakłóciła jej życia z Mariuszem - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia odkryje, z kim jest w ciąży i posunie się do szantażu! To Jakub będzie ojcem dziecka - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1871 - wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia w 1871 odcinku "M jak miłość" nie pogodzi się z tym, że urodzi dziecko Jakuba! Od początku ich małżeństwa okłamywała Karskiego, słowem nie wspomniała mu, że nie chce założyć z nim rodziny. A potem odeszła od Jakuba do Mariusza (Mateusz Mosiewicz), bo kochanek tak ją omotał, zapewnił, że da jej to, czego nie ma przy mężu.

Kasia w "M jak miłość" oszukała Jakuba, że chce mieć z nim dziecko

Kiedy dwa lata temu Jakub cudem pokonał białaczkę, wspominał ukochanej o tym, jak bardzo pragnie mieć z nią dziecko. To jedno z jego największych marzeń, które zapisał na liście życzeń do Kasi, kiedy walczył ze śmiertelną chorobą. Mimo że Kuba wyleczył się z białaczki, przeszedł przeszczep szpiku to nie miał żadnej pewności, że on i Kasia doczekają się dziecka. Już wtedy żona okłamywała Karskiego, że też marzy o dziecku.

Kasia okłamie Jakuba, by w 1871 odcinku "M jak miłość" nie dowiedział się, że jest ojcem dziecka

Niestety w 1871 odcinku "M jak miłość" zdradziecka Kasia posunie się do kolejnych kłamstw, żeby Jakub nie odkrył prawdy o ciąży. Stawką będzie nie tylko związek Kasi z Mariuszem, ale także rozwód z Karskim. Bo przecież, gdy Kuba odkryje, że to on jest ojcem dziecka żony, nie tak łatwo się z nią rozwiedzie.

Czy Kasia usunie ciążę w 1871 odcinku "M jak miłość"?

Trudno w to uwierzyć, ale w 1871 odcinku "M jak miłość" Kasia będzie zdolna do najgorszych kłamstw, a nawet szantażu, byle "problem" zniknął i nie zakłócał jej życia u boku Mariusza. Za problem uzna oczywiście nienarodzone, niechciane dziecko. Aż strach pomyśleć, co będzie gdy Kasia postanowi usunąć ciążę, pozbyć się dziecka, żeby nic już ją nie wiązało z Jakubem.