M jak miłość, odcinek 1824: Marcin pozna swoją tożsamość! Martyna namówi go do ucieczki? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1824 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin stawi czoła przeszłości! Wreszcie poczuje się gotowy, by odkryć swoją tożsamość. Powrót Chodakowskiego do rodziny to tylko kwestia czasu. Już w 1824 odcinku "M jak miłość" Marcin podejmie najważniejszą decyzję, przestanie ukrywać się w Kampinosie, rzuci stronienie od ludzi i większości miejsc. Nastąpi przełom, a on powie wprost, że chce dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest.

Oczywiście Marcin nie ma żadnego pojęcia, że Wysocka zna prawdę... Lekarka sporo wcześniej odkryje prawdziwe dane detektywa. Pójdzie nawet do sklepu Kamy (Michalina Sosna), która odchodzi od zmysłów po zniknięciu ukochanego. Mimo tego, Martyna wciąż nie wyjawi Marcinowi prawdy o prawdziwym życiu. Już w 1824 odcinku "M jak miłość" lekarka zauważy jednak, że jej misterny plan zaczyna całkowicie walić się u podstaw.

Kłamstwa Martyny wyjdą na jaw w 1824 odcinku "M jak miłość"

Marcina szuka pół Polski. To i tak dziwne, że do tej pory nie dano rady namierzyć miejsca pobytu mężczyzny. Jego zdjęcia i ogłoszenia z informacją o zaginięciu wiszą niemal wszędzie, Kama nagrywa filmiki do Internetu, mówiono o detektywie w telewizji, a Karski (Krzysztof Kwiatkowski) z Olkiem (Maurycy Popiel) sprawdzają każdy trop.

Nawet Martyna zobaczy Kamę na wideo, pozna dane Marcina, tylko sam zainteresowany nie był dotąd gotowy na stawienie czoła przeszłości. Robił to trochę celowo, bo gdyby tylko dobrze poszukał informacji w Internecie lub udał się do komisariatu policji, prawdopodobnie od razu zyskałby wszystkie odpowiedzi. Niemniej jednak, aż do 1824 odcinku "M jak miłość" Chodakowski nie pozna prawdziwego imienia i nazwiska.

Mało tego, kłamstwa Martyny przestaną działać, bo nawet jej koleżanka Agata (Lidia Pronobis) powie jej wprost, że wie doskonale, iż Marcin wcale nie jest nikim z rodziny... Coraz więcej osób pozna tożsamość Chodakowskiego.

Marcin postanowi zmierzyć się z przeszłością, a Wysocka każe mu uciekać

Spanikowana Martyna w 1824 odcinku "M jak miłość" zrozumie dobitnie, że to ostatnie chwile, kiedy Chodakowski nie zna swojej tożsamości. Przewidzi, że zapewne to kwestia dni, kiedy mężczyzna pozna prawdę o ukochanej, rodzinie i przyjaciołach. Wykorzysta moment po kłótni z Agatą i każe mu wyjechać. Powie, że uciekną razem w bezpieczne miejsce.

Jakie będzie zaskoczenie Martyny, kiedy Marcin w 1824 odcinku "M jak miłość" oznajmi, iż to koniec udawania. Zakomunikuje, że jest gotów odkryć swoją tożsamość. Tym samym odrzuci naciski Wysockiej na wspólną ucieczkę. W tym samym czasie Karski z Olkiem będą bardzo blisko odkrycia miejsca przebywania detektywa. Zdradzamy, że powrót Marcina do bliskich to już tylko kwestia dni.