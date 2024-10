M jak miłość, odcinek 1822: Martyna usłyszy od Kamy o mszy w intencji Marcina! Zrobi wszystko, by zatrzymać przy sobie kochanka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1822 - wtorek, 22.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Chora miłość Martyny do Marcina w 1822 odcinku "M jak miłość" doprowadzi do tego, że będzie go chciała zatrzymać przy sobie wszelkimi możliwymi sposobami. Wspólna przyszłość kochanków stanie pod znakiem zapytania, gdy nieobliczalna lekarka dowie się kim jest nieznajomy mężczyzna, z którym mieszka od ponad dwóch miesięcy i z którym połączył ją romans. Najpierw Wysocka znajdzie Chodakowskiego w bazie zaginionych osób, a później trafi w internecie na wzruszający film Kamy, proszącej o pomoc w poszukiwaniach Marcina.

Martyna w 1822 odcinku "M jak miłość" nie powie Marcinowi kim jest ,żeby go nie stracić

Strach przed stratą Marcina już od 1819 odcinku "M jak miłość" każe Martynie milczeć, zostawić dla siebie prawdę o tożsamości ukochanego i nie zgłaszać na policji, że go odnalazła, że stracił pamięć i teraz wiodą razem życie na odludziu w Kampinosie. Niczego nieświadomy Marcin będzie coraz bardziej zakochiwał się w Martynie. I przestanie mu zależeć na odzyskaniu pamięci. Gorzej już być nie może?

Martyna tajemniczą klientką w sklepie Kamy w 1822 odcinku "M jak miłość"

Nic z tych rzeczy, bo podłość Martyny w 1822 odcinku "M jak miłość" przekroczy kolejną granicę, gdy z ciekawości odwiedzi sklep Kamy z używaną odzieżą i zacznie przyglądać się rywalce. Jakby chciała się upewnić czy jest lepsza od Kamy, czy ma z nią szanse, gdy Marcin wreszcie sobie przypomni kim jest.

Marcin więźniem Martyny od 1822 odcinka "M jak miłość"

Oczywiście Kama i Ania (Alina Szczegielniak) w 1822 odcinku "M jak miłość" nie zauważą podejrzanej klientki, która podsłucha rozmowę sióstr o mszy w intencji odnalezienia Marcina. Czy Martynę ruszy to, że Kama cały czas płacze za Marcinem, że cierpi nie wiedząc, gdzie jest jej ukochany? Absolutnie nie! Wróci do swojego domu w Kampinosie i wyzna Marcinowi, że zrobi wszystko, by go przy sobie zatrzymać. Jakby był jej więźniem! Jak daleko posunie się Martyna, by nie oddać Kamie ukochanego? To się okaże już niebawem w kolejnych odcinkach "M jak miłość".