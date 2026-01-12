M jak miłość, odcinek 1907: Okrutny los znów zaśmieje się Zduńskim w twarz. Sprawdzą się złe przeczucia Franki – ZDJĘCIA

2026-01-12 18:37

W 1907. odcinku „M jak miłość” Franka (Dominika Kachlik) będzie w ogromnym stresie przed operacją tętniakowego poszerzenia aorty. Zaczną ją nękać złe przeczucia, takie, które nigdy wcześniej jej się nie przydarzały. Miała nadzieję, że po potwornym wypadku samochodowym, który ledwo przeżyła, los na jakiś czas jej odpuści. Ale okaże się, że będzie w błędzie. Złe przeczucia się sprawdzą…

„M jak miłość" odcinek 1907 - wtorek, 03.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Przed operacją Franki, w 1905. odcinku „M jak miłość” Paweł (Rafał Mroczek) zdecyduje, że utrzyma ją w sekrecie przed Barbarą (Teresa Lipowska). Powie o swoim postanowieniu Marysi (Małgorzata Pieńkowska), kiedy przyjedzie do Grabiny. Matka zrozumie jego decyzję.

Franka przejęta lękiem w 1906. odcinku „M jak miłość”

Tej operacji nie da się uniknąć. Lekarz (Wojciech Billip) uzmysłowi France, że bez niej w każdej chwili może dojść do pęknięcia tętniaka. Czas goni i zabieg trzeba przeprowadzić jak najprędzej. Paweł dowie się w szpitalu w 1903. odcinku, że istnieje ryzyko powikłań ze względu na to, że trzeba będzie go zrobić w krążeniu pozaustrojowym, kiedy serce i płuca pacjenta są tymczasowo zastępowane przez maszynę zwaną sztucznym płuco-sercem. Franka wróci na ostatnie badania w 1906. odcinku „M jak miłość”. Po rozmowie z kardiochirurgiem Zduńska zacznie panikować.

Franka umrze w 1907. odcinku „M jak miłość”

Wielki stres nie opuści Franki w 1907. odcinku „M jak miłość”. Przekroczy granice naturalnej reakcji organizmu na to, co ją czeka. Przecież nawet najprostszy zabieg niesie z sobą ryzyko. Przed operacją Franka będzie przeczuwać najgorsze i nie będzie mogła przestać myśleć o tym, że wszystko źle się skończy. Pocieszenia ze strony Pawła, Marysi i Kingi (Katarzyna Cichopek) nie zdadzą się na nic. I okaże się, że Zduńska będzie mieć rację. Niedługo po spotkaniu z rodziną nagle poczuje się gorzej. Pęknie tętniak i choć będzie przecież w szpitalu, nie uda się jej uratować. Franka umrze, zostawiając Pawła w strasznym stanie emocjonalnym i osierocając Antosia (Mark Mironienko).

M jak miłość odc. 1903. Paweł (Rafał Mroczek), Franka (Dominika Kachlik)
