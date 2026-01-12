M jak miłość, odcinek 1907: Okrutny los znów zaśmieje się Zduńskim w twarz. Sprawdzą się złe przeczucia Franki – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1907 - wtorek, 03.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Przed operacją Franki, w 1905. odcinku „M jak miłość” Paweł (Rafał Mroczek) zdecyduje, że utrzyma ją w sekrecie przed Barbarą (Teresa Lipowska). Powie o swoim postanowieniu Marysi (Małgorzata Pieńkowska), kiedy przyjedzie do Grabiny. Matka zrozumie jego decyzję.

Franka przejęta lękiem w 1906. odcinku „M jak miłość”

Tej operacji nie da się uniknąć. Lekarz (Wojciech Billip) uzmysłowi France, że bez niej w każdej chwili może dojść do pęknięcia tętniaka. Czas goni i zabieg trzeba przeprowadzić jak najprędzej. Paweł dowie się w szpitalu w 1903. odcinku, że istnieje ryzyko powikłań ze względu na to, że trzeba będzie go zrobić w krążeniu pozaustrojowym, kiedy serce i płuca pacjenta są tymczasowo zastępowane przez maszynę zwaną sztucznym płuco-sercem. Franka wróci na ostatnie badania w 1906. odcinku „M jak miłość”. Po rozmowie z kardiochirurgiem Zduńska zacznie panikować.

Franka umrze w 1907. odcinku „M jak miłość”

Wielki stres nie opuści Franki w 1907. odcinku „M jak miłość”. Przekroczy granice naturalnej reakcji organizmu na to, co ją czeka. Przecież nawet najprostszy zabieg niesie z sobą ryzyko. Przed operacją Franka będzie przeczuwać najgorsze i nie będzie mogła przestać myśleć o tym, że wszystko źle się skończy. Pocieszenia ze strony Pawła, Marysi i Kingi (Katarzyna Cichopek) nie zdadzą się na nic. I okaże się, że Zduńska będzie mieć rację. Niedługo po spotkaniu z rodziną nagle poczuje się gorzej. Pęknie tętniak i choć będzie przecież w szpitalu, nie uda się jej uratować. Franka umrze, zostawiając Pawła w strasznym stanie emocjonalnym i osierocając Antosia (Mark Mironienko).