Krew z krwi 3, odcinek 5: Tragiczna śmierć Niny! Franek odwróci się od matki, a śledczy dokonają makabrycznego odkrycia

"Krew z krwi 3" odcinek 5 - sobota, 29.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W 5 odcinku "Krew z krwi 3" śmierć Niny wstrząśnie nie tylko Carmen, ale przede wszystkim Frankiem. Młody mężczyzna, zamiast szukać oparcia u matki, odwróci się od niej z pełnym wyrzutem. Będzie przekonany, że to przez nią jego ukochana zginęła w tak brutalny sposób...

Nina umrze w 5 odcinku "Krew z krwi 3"! Franek nigdy nie wybaczy matce

To dramatyczne wydarzenie sprawi, że relacja matki i syna rozpadnie się na kawałki. Franek nie tylko odrzuci wsparcie Carmen, ale też da się zmanipulować prokuratorowi Tarczyńskiemu. Funkcjonariusz będzie chciał wykorzystać chłopaka do swoich celów i zaszczepi w nim myśl, że to Carmen jest winna śmierci Niny. Czy Franek uwierzy w tę teorię? A może odkryje prawdę, zanim będzie za późno?

Policja w 5 odcinku "Krew z krwi 3" aresztuje Franka!

W 5 odcinku "Krew z krwi 3" Franek znajdzie się w ogromnych tarapatach. Po śmierci Niny będzie nie tylko zrozpaczony, ale i w wielkim niebezpieczeństwie. Wstrząsające odkrycie Tarczyńskiego sprawi, że policja za wszelką cenę spróbuje zamknąć sprawę. Najprostszym sposobem będzie podrzucenie narkotyków Frankowi i oskarżenie go o ich posiadanie.

Chłopak w 5 odcinku "Krew z krwi 3" trafi do aresztu, skąd wydostanie się tylko wtedy, gdy ktoś mu pomoże. Carmen zrobi wszystko, by go ratować, ale czy zdąży? A może Franek, przekonany o jej winie, w ogóle nie będzie chciał jej pomocy?

Krew z krwi 3, odcinek 5 - Kiedy i gdzie oglądać?

Premiera 5 odcinka "Krew z krwi 3" odbędzie się już 29 marca 2025 roku na antenie TVP1 o godzinie 20:20. To jednak nie wszystko! Widzowie będą mogli obejrzeć odcinek również na platformie TVP VOD, gdzie znajdą również powtórki i wcześniejszy dostęp do kolejnych epizodów.