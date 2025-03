Krew z krwi 3, odcinek 3: Carmen dowie się, kim jest porywacz Franka? Nie ma pojęcia, co Janek przed nią ukrywa - WIDEO, ZDJĘCIA

Pan Mama, odcinek 5: Szalona impreza Sylwestra z sąsiadami! To córka wciągnie go w wir zabawy - ZDJĘCIA, WIDEO

"Krew z krwi" 3 sezon, odcinek 3 - sobota, 15.03.2025, o godz. 20.20 w TVP2

Carmen nie odnajdzie Franka w 3 odcinku "Krew z krwi" 3 sezonu, ale połączy siły z Bronkiem, w którego magazynie policja odnalazła zwłoki młodego mężczyzny. Na dramatyczne wydarzenia w życiu Carmen i jej bliskich będą miały wpływ rodzinne konflikty sprzed siedmiu lat, a przeszłość znów dopadnie kobietę, która po wyjściu z więzienia chciała tylko uczciwie żyć. Carmen nie będzie już wiedziała, komu może ufać, a kto nie jest z nią do końca szczery.

Matka Carmen ujawni sekret Jana w 3 odcinku "Krew z krwi" 3

Jedną z takich osób będzie Jan Wolski, partner Carmen, który w 3 odcinku "Krew z krwi" 3 sezonu podczas odwiedzin u jej matki Anny (Iwona Bielska) w szpitalu usłyszy kilka słów niewygodnej prawdy! Podczas odsiadki Roty-Majewskiej za kratkami dbał o jej dzieci, ale dopuścił do tego, że Franek zaangażował się w narkotykowy biznes. Dobry, uczciwy, kochający Janek okaże się kimś zupełnie innym niż myśli Carmen, a Anna od dawna dobrze zna jego tajemnice.

- Moja córka potrzebuje teraz wsparcia! Jeżeli nie potrafisz jej go dać, to odejdź... Do niej! - rzuci z pogardą w głosie Anna. - Do niej?! A do kogo niby? - uda zdziwionego Wolski.

Czy Bronek w 3 odcinku "Krew z krwi" 3 powie Carmen kim jest porywacz Franka?

To od gangstera Bronka, kochanka przyjaciółki Sandry (Izabela Kuna) w 3 odcinku 3 sezonu "Krew z krwi" Carmen dowie się, że to nie Franek zginął, ale los jej syna nadal pozostanie nieznany. Nie uda się ustalić kim jest porywacz Franka, kto stoi za jego uprowadzeniem i żąda coraz wyższego okupu za jego życie.

- Porywacz zainteresował się biznesem Franka i Niny. Ale temat zadał mu ktoś trzeci... - dowie się Carmen w finałowej scenie 3 odcinka "Krew z krwi" 3.