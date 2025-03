Krew z krwi 3, odcinek 3: Franek zostanie zamordowany? Policja natrafi na zwłoki i rozpocznie śledztwo - ZDJĘCIA

Miłość i nadzieja. Tak Sila zostanie potrącona przez siostrę Kuzeya! Co z nią będzie? Streszczenie odcinka 156 Ask ve umut (20.03.2025)

"Krew z krwi 3" odcinek 3 - sobota, 15.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W 3 odcinku "Krew z krwi 3" policja zabezpieczy ciało znalezione w magazynie Bronka. Tarczyński zacznie niemalże od razu podejrzewać, że to syn Carmen Majewskiej. Prokurator będzie miał zatem w planach wykorzystać tę sytuację przeciwko niej. Gdy Carmen usłyszy, że to jej syn może leżeć w kostnicy, świat się dla niej zawali. Majewska nie będzie chciała w to uwierzyć i zażąda przeprowadzenia badań DNA. Bronek, który też usłyszy o całej sytuacji, zacznie podejrzewać, że zmarły to nie może być jej ukochany Franek i ktoś z pewnością rozgrywa tę sprawę przeciwko nim.

Bronek wstrząśnie Carmen! W 3 odcinku "Krew z krwi 3" powie jej prawdę o synu!

Bronek w 3 odcinku "Krew z krwi 3" postanowi działać. Spotka się z Carmen i przekaże jej, że to nie jej syn zginął! Kobieta nie będzie wiedziała, czy powinna mu wierzyć, ale iskierka nadziei znów zacznie w niej płonąć, dlatego też postanowią oni połączyć siły. Jeśli Franek nadal żyje, to gdzie on jest? I kto będzie stał za podrzuceniem zwłok do magazynu?

W tym czasie Carmen w 3 odcinku "Krew z krwi 3" zacznie przypominać sobie wydarzenia sprzed lat. W retrospekcjach zobaczymy kulisy jej dawnych konfliktów i tajemnic, które przez lata ukrywała. To, co wyjdzie na jaw, może odmienić jej życie i pokazać, że prawdziwe zagrożenie wcale nie pochodzi stamtąd, skąd kobieta się go spodziewa.

Franek przetrzymywany w 3 odcinku "Krew z krwi 3". Uda mu się uciec?

W 3 odcinku "Krew z krwi 3" Franek znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie! Więziony na barce przez bezwzględnego Helmuta będzie wiedział, że jeśli szybko czegoś nie wymyśli, jego szanse na przeżycie spadną do zera. Gdy tylko nadarzy się okazja, podejmie desperacką próbę ucieczki! Czy to się uda? Dowiemy się już niebawem...