Krew z krwi 3

Krew z krwi 3, odcinek 2: Tragiczny finał wesela! Syn Carmen, Franek zostanie uprowadzony - ZWIASTUN

W 2 odcinku "Krew z krwi 3" dojdzie do prawdziwej tragedii! Rodzinna uroczystość zamieni się w dramat, gdy syn Carmen (Agata Kulesza), Franek (Maciej Musiał), zostanie brutalnie porwany! To wydarzenie wstrząśnie Majewską i zmusi ją do podjęcia desperackich kroków, by ocalić swoje dziecko. Niestety, sytuacja szybko się skomplikuje...porywacze nie okażą litości, a Carmen w 2 odcinku "Krew z krwi 3" będzie musiała walczyć o każdy kolejny dzień syna. Tymczasem w tle pojawi się nowe zagrożenie. Narkotykowy półświatek zacznie wprowadzać na rynek niebezpieczne substancje, a policja wkroczy do akcji. Czy Carmen poradzi sobie z bezwzględnymi przeciwnikami? Jakie tajemnice wyjdą na jaw? Szczegóły i ZWIASTUN poniżej!