Zatoka szpiegów

Zatoka szpiegów 2, odcinek 13: Jorg to syn Bergmana. Upokorzy go za to, czego dowie się Franz - ZDJĘCIA

Ta scena w 13. odcinku serialu "Zatoka Szpiegów" 2 wstrząśnie wszystkimi. Młody Jorg (Maciej Kucharski) to syn Bergmana (Paweł Ławrynowicz)! Ich skomplikowana relacja była dotąd niejasna, ale wkrótce wyjdzie na jaw, jak wielką władzę ma komandor. Chodzi o więzy krwi, które dotąd pozostawały sekretem. Kiedy jednak wściekły Bergman w 13. odcinku "Zatoki szpiegów" 2 odkryje, że Franz (Bartosz Gelner) zna historię polskiej córki Redlińskiego (Jan Wieczorkowski), wymierzy surową karę.