Barwy szczęścia, odcinek 3166: Czesław oskarży Łukasza o niszczenie rodziny. Nie daruje mu romansu z Agnieszką

„Barwy szczęścia" odcinek 3166 - wtorek, 08.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Czesław przegapił swoją szansę na miłość, ale zabroni szczęścia Agnieszce i Łukaszowi. Dla niego ich uczucie to „zachcianka”, a Sadowski zdradza Kasię z jej siostrą, a jego drugą córką.

Czesław stracił szansę na miłość w serialu „Barwy szczęścia”

Czesław nie wykorzystał sprzyjającego mu czasu na przekształcenie relacji z Basią (Sławomira Łozińska) w coś głębszego, niż sympatia, która połączyła ich w czasach szkolnych. Po powrocie do Włocławka, kiedy Agnieszka namówiła go na wyznanie Grzelakowej uczuć przez telefon, nie potrafił tego zrobić. Żadna z kolejnych rozmów już się nie kleiła.

Czesław wściekły na Łukasza w 3166. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3166. odcinku serialu „Barwy szczęścia" romans Łukasza i Agnieszki przestanie być tajemnicą dla Czesława, który przypadkiem zobaczy ich pocałunki. Kiedy córka zadzwoni do niego następnego dnia, nie będzie chciał z nią rozmawiać. Ona się zdenerwuje, bo jako rozwódka nie widzi nic złego w swoim związku, na który dostała od Kasi jej błogosławieństwo. Nie będzie się przejmować uczuciami ojca, bo on nigdy nie dbał o jej emocjonalne potrzeby. Kiedy Czesław spotka się z Basią, nie będą rozmawiać o ich wzajemnej relacji. Zamiast tego Zarzeczny zacznie pomstować na Łukasza, który – według niego – zdradza żonę z jej siostrą. Nie spodoba mu się to, że Grzelakowa weźmie zakochanych w obronę, tłumacząc ich zachowanie miłością. Dla niego to zwykła „zachcianka”, a rodzina jest najważniejsza. Szczęśliwie, nie zrzuci winy na rozwiedzioną już Agnieszkę...

Ona i Łukasz odbędą wreszcie z Czesławem poważną rozmowę. Łukasz weźmie winę na siebie. Zarzeczny skupi się na dobru Ksawerego, którego uczucia mogą ucierpieć, ale Sadowski wykluczy, że jego synowi dzieje się coś złego. Ojciec ukochanej odpowie mu ostro:

- Tak mówią wszyscy, którzy niszczą rodziny. Bawisz się życiem swojego syna i moich córek. Życie to nie jest wenezuelska telenowela.

W tym momencie zainterweniuje Basia, nie chcąc, by rozmowa przekształciła się w awanturę. Powie Czesławowi, że w ten sposób może na zawsze stracić Agnieszkę.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl