Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3155: Broda wyzna Żabci miłość obiadem. Przez żołądek trafi do jej serca

W 3155. odcinku "Barw szczęścia" Żabcia (Hanna Klepacka) będzie musiała coś zrobić ze swoją diagnozą. Bardziej niż ona chorobą, jej anemią przejmie się Broda (Andrzej Popiel), któremu jest bliska. To on postanowi o nią zadbać i dopilnować, by wyzdrowiała. Dieta jest w przypadłości Blondyny najważniejsza, a Kajetan kocha gotować. Połączy więc swoją pasję z miłością i zacznie czarować Anię kucharskim kunsztem.