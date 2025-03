M jak miłość, odcinek 1859: Chodakowscy jak Karscy? Aneta powie Olkowi, że boi się o ich małżeństwo - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1859: Powrót Kasi do domu. Na chwilę wróci do Jakuba, by wyznać prawdę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1859 odcinku "M jak miłość" Aneta mocno wystraszy się, że ją i Olka spotka dokładnie to samo, co Kasię i Jakuba! Chodakowska najlepiej wie, że Karscy bardzo przeżywają kryzys. Jako jedyna miała najlepszy ogląd sytuacji, bo wiedziała o romansie Kasi. Próbowała wybić jej z głowy Mariusza (Mateusz Mosiewicz), ale to na nic. Już w 1859 odcinku "M jak miłość" Kasia wróci do domu, wyzna mężowi, że che rozwodu... Smutna i strapiona Chodakowska zacznie zastanawiać się, czy ją także czeka taki los...

Chodakowscy jak Karscy? Aneta zacznie martwić się o swoje małżeństwo

Olek jako jeden z ostatnich dowie się o rozpadzie małżeństwa Karskich. Aneta uzna, że nie ma sensu dłużej kryć koleżanki, skoro ona sama decyduje się odejść od męża. Lekarz pozna zatem prawdę o rozstaniu znajomych...

- (...) To musiało się tak skończyć? W sumie Kasia z Jakubem już od dawna mieli zupełnie różne wizje na przyszłość. Kuba chciał mieć dzieci, Kasia nie itd. - Aneta powie Olkowi swój punkt widzenia. Nie będzie im miło patrzeć na nieszczęście znajomych.

- No jakby się tak nad tym zastanowić, to rzucili się w wir pracy. Tylko pytanie czy uciekali przed kryzysem, czy to właśnie wywołało kryzys - głośno pomyśli Chodakowski.

- No, właśnie. Tylko co było pierwsze? W każdym razie ja przez to wszystko zaczęłam się bać... o nas. Co jeżeli któreś z nas się kiedyś w kimś zakocha? - wystraszy się Aneta w 1859 odcinku "M jak miłość".

Olek zapewni żonę o swoim uczuciu

- Niemożliwe. Absolutnie niemożliwe. Spójrz mi w oczy i powiedz, co widzisz - zagai Olek, próbując uspokoić żonę.

- Siebie - odpowie niemal natychmiast Aneta.

- No właśnie, a ja w twoich widzę siebie i wystarczy, że się tak będziemy na siebie patrzeć do końca życia i tyle - Olek pokaże swoją romantyczną stronę.

- Ale umowa?

- Nie no, umowa - uzna Chodakowski i namiętnie pocałuje żonę.