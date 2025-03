M jak miłość, odcinek 1860: Erwin i Aleksandra wyjadą razem na Śląsk! Zostaną tam na stałe? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1859: Powrót Kasi do domu. Na chwilę wróci do Jakuba, by wyznać prawdę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1860 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1860 odcinku "M jak miłość" Erwin dostanie propozycję wyjazdu do pracy na Śląsk i będzie tym pomysłem zachwycony. W końcu to jego rodzinne strony, a taka okazja może pomóc mu wyjść na prostą po serii niepowodzeń finansowych. Niestety, radość szybko zamieni się w nerwy, bo Aleksandra nie będzie podzielać jego entuzjazmu. Obawy, niepewność i strach przed rozłąką sprawią, że spróbuje wszystkiego, by zatrzymać ukochanego w Warszawie. Nawet Kama (Michalina Sosna) zostanie wciągnięta w tę dramatyczną sytuację, ale jej wsparcie na niewiele się zda - Erwin będzie nieugięty.

Erwin i Aleksandra w 1860 odcinku "M jak miłość" wyjadą razem na Śląsk!

Sytuacja w 1860 odcinku "M jak miłość" osiągnie punkt kulminacyjny, gdy Erwin zdecyduje się na szczerą rozmowę. Przyzna się Aleksandrze, że jest na skraju bankructwa i że ten wyjazd to dla niego ostatnia szansa. Wtedy nastąpi zwrot akcji, który zaskoczy wszystkich - Aleksandra nie tylko przestanie protestować, ale… sama postanowi pojechać razem z nim. - "Chętnie odwiedzę Rudę i zobaczę ten twój piękny Śląsk!". I jakby tego było mało wspomni też o Brygidzie. Żartem? Niby tak, ale coś w tym będzie. Bo tajemnicza Brygida, o której Aleksandra słyszała tylko mimochodem, to kobieta z przeszłości Erwina. I wcale nie jest powiedziane, że to będzie miłe spotkanie…

Tajemnicza Brygida w 1860 odcinku "M jak miłość" namiesza w ich związku?

W 1860 odcinku "M jak miłość" sprawa zacznie się komplikować, zanim jeszcze wyjazd dojdzie do skutku. Aleksandra nie będzie w stanie pozbyć się myśli o Brygidzie. Bo przecież skoro Erwin wspomniał o niej z takim rozbawieniem, to może coś więcej było na rzeczy? Czyżby Brygida nadal coś do niego czuła? A może to właśnie przez nią Erwin tak chętnie chce wracać w tamte strony? Dowiemy się wkrótce!