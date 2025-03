M jak miłość, odcinek 1860: Erwin w finansowej ruinie! Aleksandra będzie musiała go utrzymywać? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1860 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1860 odcinku "M jak miłość" Erwin nie będzie miał już wyjścia i prawda o jego sytuacji finansowej wyjdzie na jaw! Po przeprowadzce do Aleksandry nie uda mu się dłużej ukrywać, że został bez grosza przy duszy. Jego wielkie serce i chęć pomocy Kamie oraz Ani sprawią, że straci wszystkie oszczędności. W tajemnicy przed nimi zamawiał odzież z ich butiku, podszywając się pod różnych klientów, żeby ratować ich interes. Niestety, efektem tych działań nie była poprawa sytuacji finansowej kobiet, a jego własna ruina.

Erwin w 1860 odcinku "M jak miłość" wyzna Aleksandrze swój sekret!

Kiedy Aleksandra zauważy, że Erwin dziwnie się zachowuje, zacznie drążyć temat. W 1860 odcinku "M jak miłość" jej ukochany nie wytrzyma i wyzna jej całą prawdę. Powie, że nie chciał, aby Kama i Ania cierpiały przez kiepską sprzedaż, więc zdecydował się działać na własną rękę. Niestety, efekt będzie katastrofalny... nie dość, że jego portfel zacznie świecić pustkami, to jeszcze w bagażniku jego samochodu znajdować się będzie góra kartonów z ciuchami, których nikt nie kupił.

Dla Aleksandry to będzie szok! W 1860 odcinku "M jak miłość" kobieta nie będzie mogła uwierzyć, że Erwin doprowadził się do finansowej ruiny, nie mówiąc jej ani słowa. Do tej pory widziała w nim zaradnego, przedsiębiorczego mężczyznę, a teraz stanie przed pytaniem, co zrobić z tym fantem dalej. Czy teraz to na niej będzie spoczywał ciężar utrzymania ich wspólnego życia? Aleksandra nie wyobrażała sobie takiej sytuacji, ale będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.

Aleksandra w 1860 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Erwin stracił wszystkie oszczędności!

W 1860 odcinku "M jak miłość" Erwin postanowi, że nie może pozwolić, by jego duma ucierpiała jeszcze bardziej. Zmobilizuje się do działania i zacznie szukać każdej możliwej okazji do zarobku. Podejmie się dodatkowych zleceń na Śląsku, wyjazdów służbowych i będzie pracował ponad siły, byleby tylko stanąć na nogi. Ale czy to wystarczy, by odzyskać równowagę finansową? Dowiemy się wkrótce!