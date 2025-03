M jak miłość, odcinek 1859: Aleksandra nagada Kamie na Erwina. Obgada stryja Ślązaczki, ale nie przewidzi jednego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Aleksandra przyjdzie wyżalić się Kamie w 1859 odcinku "M jak miłość". Ślązaczka nasłucha się jak nigdy, bo chwilę przed wizytą matki Marcina (Mikołaj Roznerski), do butiku zawita także Erwin. Stryj pożali się, że Chodakowska chyba nie za poważnie podchodzi do sprawy ich związku. Przeczuje, że Ola nie jest aż tak zaangażowana w tę relację i możliwe, że uczucie nie przetrwa. Co ciekawe, Aleksandra zwierzy się Kamie z zupełnie innych odczuć.

Aleksandra nagada Kamie na Erwina

- Ale co? Bo widzę, że coś jest nie tak - zagai Kama.

- Ale między nami? - poprosi matka Marcina.

- Przysięgam.

- Chodzi o Erwina. Ja mam wrażenie, że on po prostu nie chce w swoim życiu żadnych zmian, że się boi, a ja no cóż... Jestem gotowa na następny krok. Dorobiłam klucze i chciałam mu dać jeszcze zanim pojedzie na Śląsk... Nie wiem, dociskać go? - Chodakowska nagada na ukochanego, mimo że to stryj Kamy. Nawet nie ma pojęcia, jak daleko jest od prawdy.

Kama nie wytrzyma ze śmiechu. Chwilę przez spotkaniem Aleksandry, Erwin powie coś zupełnie odwrotnego. Górnik zobaczy to tak, że to Aleksandra nie chce niczego poważniejszego. Ukochana Marcina zobaczy na własne oczy, że seniorzy sami się gubią.

Kama doradzi Aleksandrze

- Z czego się śmiejesz? - zapyta Ola.

- Nie, nie, nie... Na poważnie... Zadbałabym o jakiś miły kontekst. Miły wieczór, dobre jedzenie, piwo! Koniecznie piwo, wujek uwielbia piwo. Nie wino, bo po winie to... - Kama powtórzy Aleksandrze to, co powie Erwinowi. Z tą różnicą, że jemu każe kupić wino dla Oli, a matce Marcina piwo dla górnika. W ten sposób dojdzie do spotkania seniorów, oboje się wystroją, a Erwin zacznie przypuszczać, że partnerka z nim zerwie. Na szczęście zdarzy się wręcz odwrotnie. Chodakowska podaruje ukochnaemu klucze do swojego mieszkania. Górnik będzie zachwycony!