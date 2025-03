M jak miłość, odcinek 1859: Kama każe Marcinowi walczyć o Jakuba. To czas na spłatę długu - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1859: Powrót Kasi do domu. Na chwilę wróci do Jakuba, by wyznać prawdę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kama zauważy w 1859 odcinku "M jak miłość", że Marcin niepokoi się o Jakuba. Sama wie od Anety, że u Kasi i detektywa jest naprawdę źle. Rozstanie wisi w powietrzu, a sam Karski nie chce mówić bliskim o kłopotach. Z tego powodu Marcin poczuje dystans, nie zrozumie problemów współpracownika. Co więcej, przyzna nawet, że ich przyjaźń nie jest już taka jak dawniej.

Kama nie pozwoli Marcinowi oddalać się od Jakuba

Kiedy z rana w 1859 odcinku "M jak miłość" Kama usłyszy narzekanie Marcina na Jakuba i domyśli się, że partner nie ma pojęcia o prawdziwych problemach w życiu kolegi. Spróbuje naprowadzić go, by nie obrażał się na Jakuba.

- (...) Ostatnio jestem sam, bo Kuba coś... Ja nie wiem, nie mogę do niego dotrzeć. Chciałem zapytać, co jest grane, ale spuścił mnie na drzewo - wyżali się detektyw w 1859 odcinku "M jak miłość".

Kama przyzna, że to czas na spłatę długu

Kama bardzo lubi Jakuba i czuje wobec niego wielką wdzięczność. Pamięta dobrze, że to właśnie Karski walczył o odnalezienie Marcina. Kiedy wszyscy martwili się o detektywa, to właśnie Jakub pracował praktycznie bezustannie, by wpaść na ślad przyjaciela. Starania przyniosły efekt, bo Kuba był jedną z pierwszych osób, które dotarły do leśniczówki Martyny (Magdalena Turczeniewicz), która ukrywała cierpiącego na amnezję Marcina. Kama nigdy nie zapomni tego, co zrobił Karski.

- (...) Marcin, nie odtrącaj go. On, jako jedyny, szukał cię do samego końca, kiedy my wszyscy myśleliśmy, że... Myślę, że to czas na spłatę tego długu... - uzna twardo Kama w 1859 odcinku "M jak miłość". Każe Chodakowskiemu walczyć o przyjaciela, zrozumieć go i zapytać się, czy nie potrzebuje pomocy. Marcin szybko się zorientuje, że ukochana wie więcej od niego...

Zdradzamy, że słowa Kamy poruszą Marcina, który jeszcze tego samego dnia w 1859 odcinku "M jak miłość" zapyta Jakuba wprost o to, co się z nim dzieje. Karski wreszcie wyjawi przyjacielowi problemy z Kasią... Powie o zdradzie. Marcin stanie na wysokości zadania.