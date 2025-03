M jak miłość, odcinek 1863: To Kama oświadczy się Marcinowi?! Chodakowski nie będzie gotowy na ślub

M jak miłość, odcinek 1859: Powrót Kasi do domu. Na chwilę wróci do Jakuba, by wyznać prawdę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1863 - poniedziałek, 7.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1863 odcinku "M jak miłość" Kama zacznie snuć plany o wspólnej przyszłości z Marcinem. Podczas przygotowań do romantycznego wyjazdu nad morze, zwierzy się siostrze Ani (Alina Szczegielniak) ze swoich marzeń o ślubie. Jak podaje światseriali.interia.pl w rozmowie padnie nawet stwierdzenie, że jeśli Marcin będzie zwlekał, to ona sama mu się oświadczy! Nieświadomy tych planów Szymek (Stanisław Szczypiński) przypadkowo podsłucha rozmowę i z entuzjazmem poprze pomysł, widząc w Kamie idealną żonę dla swojego taty.

Kama oświadczy się Marcinowi? Szymek usłyszy jej plan w 1863 odcinku "M jak miłość"

Sytuacja nabierze rumieńców, gdy Kama i Marcin zamiast nad morze, wybiorą się w 1863 odcinku "M jak miłość" do Grabiny. Tam Kama spędzi czas z Barbarą (Teresa Lipowska), która dostrzeże w niej idealną partnerkę dla Marcina. Co więcej, Mostowiakowa porówna nawet Chodakowskiego do swojego męża Lucjana (Witold Pyrkosz), co utwierdzi Kamę w przekonaniu, że są dla siebie stworzeni. Dodatkowo, ukochana Marcina pozna księdza Grzegorza (Paweł Janyst), który w podziękowaniu za drobną przysługę zaoferuje jej możliwość zorganizowania ślubu w kościele w Grabinie!

Ślub Kamy i Marcina odbędzie się w Grabinie w "M jak miłość"?

W 1863 odcinku "M jak miłość" Kama zupełnym przypadkiem trafi na księdza Grzegorza, z którym nawiąże wyjątkową nić porozumienia. Gdy pomoże mu w naprawieniu rozdartej sutanny, kapłan w ramach podziękowania nie tylko doceni jej dobre serce, ale zrobi coś, czego Kama zupełnie się nie spodziewała - zaproponuje jej organizację ślubu w swoim kościele w Grabinie! W 1863 odcinku "M jak miłość" była tancerka aż zaniemówi ze wzruszenia. W końcu ceremonia w takim miejscu to spełnienie jej marzeń. Tylko czy Marcin będzie gotowy powiedzieć "tak", skoro wciąż nie może pozbyć się lęków przed przyszłością?

Marcin nie weźmie ślubu z Kamą? W 1863 odcinku "M jak miłość" wyzna, że boi się zmian!

Jednak nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. W 1863 odcinku "M jak miłość" Barbara postanowi porozmawiać z Marcinem na temat jego związku z Kamą. Choć Chodakowski przyzna, że jest szczęśliwy, wyzna również swoje obawy przed formalizacją związku. Marcin zdradzi, że boi się prowokować los, gdyż zwykle, gdy wszystko układa się zbyt dobrze, coś złego dzieje się w jego życiu. Pech zechce, że całą rozmowę Marcina z Barbarą usłyszy Kama, którą bardzo zasmuci fakt, że jej ukochany kompletnie nie myśli o ślubie z nią.