M jak miłość, odcinek 1860: Jakub zatrzymany, a Kasia znowu w łóżku z Mariuszem. Toksyczny kochanek zupełnie ją omota - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1860 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Rozłąka Kasi i Mariusza skończy się w 1860 odcinku "M jak miłość". Po kilku dniach spędzonych z dala od kochanka, niewierna żona Jakuba popędzi do niego na wieść o tym, że został pobity przez Karskiego. Chociaż Kasia dowie się też o zatrzymaniu Kuby przez policję, który po wniesieniu skargi przez Mariusza będzie miał poważne kłopoty, to opowie się po stronie ukochanego! Kolejny raz udowodni, że z jej miłości do Jakuba nic już nie zostało.

Mariusz w 1860 odcinku "M jak miłość" przyzna się, że doniósł na Jakuba

Pobity Mariusz w 1860 odcinku "M jak miłość" nie będzie krył radości, że Kasia do niego wróciła, że to właśnie jego wybrała. Ale w spojrzeniu architekta będzie się kryło coś niepokojącego, jakby chciał zawłaszczyć Kasię, zawładnąć jej życiem. Przyzna się do tego, że złożył skargę na Jakuba o pobicie, ale to nie zrobi na Kasi większego wrażenia.

Czułe słówka Mariusza w 1860 odcinku "M jak miłość" oczarują Kasię

M jak miłość odcinek 1860. Jakub zatrzymany za pobicie Mariusza! Iza wyzna, że Radek ją uderzył

- Nawet nie wiesz, jak długo myślałem, marzyłem o tej chwili. Kiedy zupełnie straciłem nadzieję, przyszłaś... Stanęłaś w moich drzwiach, tak po prostu... - Próbowałam uciec i zapomnieć o tobie, ale nie mogłam. Po prostu nie potrafiłam... - Wiem, bo próbowałem tego samego... - Co ja mam zrobić? - To akurat jest bardzo proste... Zostań ze mną... - Nic nie jest proste. Muszę wrócić do domu i zabrać swoje rzeczy, dokumenty, laptopa, ciuchy. Ale nie umiem tam wejść i spojrzeć Jakubowi prosto w oczy...

Mariusz w 1860 odcinku "M jak miłość" nie pozwoli Kasi na powrót do Jakuba

Usidlona przez kochanka Kasia w 1860 odcinku "M jak miłość" nie zorientuje się, że Mariusz chce mieć ogromny wpływ na dalszą przyszłość, żeby Jakub nie miał już do niej dostępu. Nie pozwoli jej nawet na wyprowadzkę z domu męża.

- Wcale nie musisz tego robić. Zresztą i tak nie puściłbym cię samej. Ja się wszystkim zajmę, pojadę...

- Ty? Nie ma mowy!- Jakub mnie wtedy zaskoczył. Nie mam mu tego za złe. Tym razem, masz moje słowo, będziemy rozmawiali spokojnie. Tylko napisz mu SMS-a, że ja przyjadę po twoje rzeczy...

- To zły pomysł! Bardzo zły... - oceni Kasia, która jednak w 1860 odcinku "M jak miłość" nie zdoła sprzeciwić się Mariuszowi.