M jak miłość, odcinek 1860: Policja zatrzyma Jakuba za pobicie Mariusza! Kasia stanie w obronie kochanka - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1860 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zatrzymanie Jakuba w 1860 odcinku "M jak miłość" nastąpi nazajutrz po tym jak uderzy Mariusza, jak zjawi się w domu kochanka Kasi, żeby znaleźć tam żonę! Bezczelny architekt spojrzy z wyższością na Kubę, a potem poinformuje go, że od niego Kasia też uciekła. Jak grom z jasnego nieba spadnie na Jakuba wiadomość od Kasi, że chce rozwodu. Wróci do domu tylko po to, by powiedzieć, że się zakochała i chce odzyskać wolność. Karski nawet nie odpowie zdradzieckiej żonie, ale uzna, że to koniec ich małżeństwa.

Tak będzie wyglądało zatrzymanie Jakuba w 1860 odcinku "M jak miłość"

Następnego dnia w 1860 odcinku "M jak miłość" po Jakuba przyjdzie policja! Funkcjonariusze zjawią się w agencji detektywistycznej, bo wpłynie na policje zawiadomienie o pobiciu. - Zostaje pan zatrzymany za naruszenie miru domowego i pobicie Mariusza Sanockiego!

- Panowie, to jest chyba jakieś nieporozumienie? - zaprotestuje Marcin, który nie pozwoli, by policja zabrała Jakuba na komendę.

- Marcin, daj spokój...

- Pojedzie pan z nami na komisariat. Proszę zabrać dokument tożsamości... - ze stróżami prawa nie będzie żadnej dyskusji.

M jak miłość odcinek 1860. Jakub zatrzymany za pobicie Mariusza! Iza wyzna, że Radek ją uderzył

Kasia dowie się o pobiciu Mariusza przez Jakuba w 1860 odcinku "M jak miłość"

To Marcin w 1860 odcinku "M jak miłość" zawiadomi Anetę (Ilona Janyst) o zatrzymaniu Jakuba. Właśnie u Chodakowskiej zatrzyma się Kasia po definitywnym odejściu od męża. - Policja zgarnęła Kubę! Pobił tego faceta Kaśki!

- Jak to Jakub pobił Mariusza? Ale coś mu się stało? - zapyta Aneta, a Kasia, która usłyszy tylko fragment tej rozmowy natychmiast pojedzie do Mariusza! Nie do Jakuba na komisariat, by wyciągnąć go z kłopotów!

Jakub zatrzymany, a Kasia znów prześpi się z kochankiem w 1860 odcinku "M jak miłość"

Kochanek Kasi w 1860 odcinku "M jak miłość" z wyraźnymi śladami pobicia na twarzy wzbudzi w niej taki żal, że zacznie go przepraszać za atak Jakuba. - Czyli to prawda? Mariusz, przykro mi...

- Dobrze, że przyszłaś, że jesteś... - Mariusz jak zwykle będzie bajerował Kasię czułymi słówkami, żeby nie wróciła do męża.

W pewnym momencie Kasia w 1860 odcinku "M jak miłość" pójdzie po rozum do głowy i wyciągnie z Mariusza, czy to on stoi za zatrzymaniem Kuby. - A powiedz, wniosłeś na Jakuba skargę? Powiedz!

To po interwencji Kasi jej kochanek w 1860 odcinku "M jak miłość" wycofa zawiadomienie, a Karski po przesłuchaniu odzyska wolność. Nawet prawnik Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) nie będzie mu już potrzebny. Tymczasem zdradziecka żona Jakuba znów prześpi się z Mariuszem w jego domu..