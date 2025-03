Barwy szczęścia, odcinek 3167: Borys zapłaci Romeo! Spłukany Włoch będzie bankrutem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3167 - środa, 09.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Postać Romea nadal budzi pewną ciekawość co do tego, kim tak naprawdę jest chłopak. To już pewne, że uprzejmy i sympatyczny Włoch przyjechał do Polski ciągnąc ze sobą pewną tajemnicę. Kolejne dni upłyną mu w towarzystwie znajomych Aleksa, który jakiś czas temu opuścił rodziców i wyjechał do Londynu. Romeo wypełnił pustkę w domu Borysa i Aldony (Elżbieta Romanowska). Chociaż oczywiście nie zastąpi Grzelakom syna, narobi wokół siebie zamieszania.

Borys da Romeo gotówkę

Już w 3167 odcinku "Barw szczęścia" widzowie będą świadkami sceny, w której Borys podaruje Włochowi gotówkę. Po co Grzelak miałby płacić mu pieniądze? Sprawa jest z pozoru prosta, bo Romeo wpadnie w kłopoty finansowe! Borys z Aldoną odkryją, że Włoch zostaje bez pieniędzy! Mało tego, Grzelak podsłucha pewną rozmowę telefoniczną gościa, która utwierdzi go w przekonaniu, że coś jest nie tak...

Jako właściciele domu, w którym zatrzymuje się Włoch, Grzelakowie wspólnie stwierdzą, że należy mu pomóc. Tym bardziej, że Aldona dość osobiście podchodzi do wizyty Romeo, który w jakimś stopniu wypełnia jej pustkę po wyjeździe syna do Anglii.

Kłopoty Romeo. Co ukrywa?

W związku z kiepską sytuacją finansową chłopaka, Aldona z Borysem postanowią mu pomóc. Dlatego też, Grzelak w 3167 odcinku "Barw szczęścia" podaruje mu pieniądze, by mógł jakoś funkcjonować. To jednak nie do końca rozwiąże problem. Widzowie jeszcze nie znają tajemnicy Romea.

Wiadomo już, że Włoch na dobre zagości wśród znajomych Aleksa i zbliży się do Ewy. Nie wiadomo jeszcze, jakie dokładnie ma zamiary.