Barwy szczęścia, odcinek 3156: Damian wstawi się u Darka za Karolem! Tym były kochanek Beaty skutecznie wkupi się w jego łaski – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia” odcinek 3156 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3156 odcinku „Barw szczęścia” Damian zacznie poważnie niepokoić się o Mirka, który przez swoje piłkarskie treningi zacznie zaniedbywać szkołę. Wójcik zacznie się obawiać, że to może się naprawdę źle skończyć i co ciekawe, nie będzie w tym sam, gdyż wsparcie w tym temacie nadejdzie z najmniej oczekiwanej przez niego strony! A mianowicie od od Karola!

W 3156 odcinku „Barw szczęścia” biologiczny ojciec Grzesia i były kochanek Beaty poprze jej obecnego męża i zdecydowanie stanie po jego stronie, za co Damian będzie mu dozgonnie wdzięczny. I w końcu zacznie patrzeć na swojego rywala z sympatią!

Przełom w relacji Damiana z Karolem w 3156 odcinku „Barw szczęścia”!

I tym samym w 3156 odcinku „Barw szczęścia” nastąpi zdecydowany przełom w relacji męża Beaty z jej byłym kochankiem! Do tego stopnia, że i Damian prędko postanowi odwdzięczyć się Karolowi za okazane wsparcie. I już w 3156 odcinku „Barw szczęścia” zgodzi się, aby wrócił on do pracy przy drużynie Grzesia jako lekarz. Choć tak naprawdę w głębi serca wciąż będzie zazdrosny o Beatę.

Ale mimo tego porozmawia na jego temat z Darkiem i da mu zielone światło w jego sprawie, dzięki czemu Janicki z powrotem przywróci go do drużyny! Ale wówczas Czubak pójdzie o krok dalej i sam zdecyduje się dołączyć także jak gracz do drużyny oldboyów, prowadzonych przez Janickiego, gdzie będzie grał również i Wójcik, co jednak już nie do końca mu się spodoba!

Wójcik nie zaprzestanie swojego planu w 3157 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale to w 3157 odcinku „Barw szczęścia” ostatecznie i tak nie zaważy na ich stosunkach, gdyż w międzyczasie Damian i tak będzie realizował swój plan wyswatania Karola z Gabrysią (Marta Juras). Dlatego zgodzi się, aby Czubak odebrał Grzesia ze szkoły, dzięki czemu znów wpadnie na Niedzielską, która nawet w końcu zdecyduje się porozmawiać na jego temat z Beatą.

Tym bardziej, że przyjaciele dalej będą ich ze sobą swatać. Aż w końcu w 3160 odcinku „Barw szczęścia” umówią się oni ze sobą na tak bardzo upragnioną przez Wójcików randkę! Z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!