Barwy szczęścia, odcinek 3156: Bruno przegra w sądzie walkę o syna! Bożena już nigdy nie pozwoli mu na kontakt z Tadziem

"Barwy szczęścia" odcinek 3156 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3156 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno stanie przed sądem w nadziei na utrzymanie kontaktu z Tadziem. Niestety, jego starania spełzną na niczym. Bożena, zdeterminowana i pełna żalu, przedstawi dowody, które przekonają sąd do ograniczenia praw rodzicielskich Bruna. To dla niego ogromny cios, zwłaszcza że wcześniej doszło do wypadku Tadzia podczas jego opieki. Bożena wykorzysta ten incydent, by udowodnić, że Bruno nie jest odpowiedzialnym ojcem. W 3156 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zobaczymy, jak Bruno zmaga się z konsekwencjami swoich działań i próbuje znaleźć sposób na odzyskanie syna.

Bruno przegra walkę w sądzie o syna w 3156 odcinku "Barw szczęścia"

W 3156 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno z nadzieją przystąpi do rozprawy sądowej, licząc na pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie opieki nad Tadziem. Jednak Bożena, nie przebierając w środkach, przedstawi dowody świadczące o jego nieodpowiedzialności jako ojca. Wykorzysta fakt niedawnego wypadku Tadzia, który miał miejsce podczas opieki Bruna i Amelii (Stanisława Celińska). Sąd, biorąc pod uwagę przedstawione argumenty, zdecyduje o ograniczeniu praw rodzicielskich Bruna, co oznacza, że nie będzie mógł widywać się z synem bez nadzoru. To będzie druzgocący cios dla Stańskiego...

Bożena w 3156 odcinku "Barw szczęścia" zabierze Brunowi Tadzia!

W 3156 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bożena, kierując się troską o bezpieczeństwo syna, postanowi całkowicie odciąć Bruna od kontaktu z Tadziem? Być może po wygranej w sądzie zdecyduje się na przeprowadzkę na Mazury, z dala od byłego męża... Ta decyzja z pewnością spotka się z niezadowoleniem Amelii, która nie będzie mogła pogodzić się z myślą o rozłące z wnukiem.

Nagła decyzja Amelii! W 3156 odcinku "Barw szczęścia" wyprowadzi się od Bruna i Karoliny

To nie koniec zmian w życiu Bruna! W 3156 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Amelia, nie mogąc znieść myśli o rozłące z wnukiem, podejmie zaskakującą decyzję. Postanowi opuścić mieszkanie syna i Karoliny i zamieszkać osobno. Czy rzeczywiście do tego dojdzie? Przekonamy się wkrótce!