Barwy szczęścia, odcinek 3039: Bożena złamie prawo i uwięzi Tadzia w domu! Bruna nie wpuści i jeszcze wezwie policję!

Bożena wytoczy przeciw Brunowi najcięższe działa w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”

Publikacja w „Szoku” oskarżająca Karolinę (Marta Dąbrowska) i Bruna o zmowę przeciw Zaborskiemu (Wojciech Solarz), ilustrowana ich intymnymi zdjęciami, będzie miała dalekosiężne konsekwencje. W 3039. odcinku „Barw szczęścia” Szczepan zawiadomi Bruna, że Bożena złożyła w sądzie wniosek o odebranie mu władzy rodzicielskiej nad Tadziem. Będzie się przy tym powoływać na kryminalną przeszłość męża. Najboleśniejsze dla Stańskiego będzie to, że żona zacznie go obwiniać za to, że Rafał usiłował zabić ich rodzinę. Będzie to oznaczać, że całkowicie wierzy artykułowi Modrzyckiego (Piotr Ligienza) i że zupełnie straciła zaufanie do Bruna w rezultacie jego zdrady z Karoliną…

Bożena zerwie z Brunem wszelkie kontakty w 3039. odcinku „Barw szczęścia”

W 3039. odcinku „Barw szczęścia” Bruno wścieknie się na Bożenę za to, że planuje odebrać mu synka:

- Nie dopuszczę do tego, żeby zrujnowała mi życie. Nie ma prawa ani obarczać ciebie, ani zabrać mi Tadzia - powie Stański Karolinie. Krajewski postanowi wystosować wniosek o zabezpieczenie kontaktów Bruna z dzieckiem. Stański postanowi nie czekać na jego formalną akceptację, bo przecież jeszcze sąd nie odebrał mu praw rodzicielskich, więc może widywać Tadzia kiedy chce. Ale tylko teoretycznie, bo Bożena przestanie odbierać jego telefony.

Bożena zabarykaduje się z Tadziem w domu i wezwie policję w 3039. odcinku „Barw szczęścia”

W 3039. odcinku „Barw szczęścia” Bruno poprosi Amelię, by w jego imieniu porozmawiała z Bożeną, ale gdy Stańska usłyszy głos teściowej, natychmiast się rozłączy. Krewki Bruno podejmie decyzję od razu:

- Jadę do niej, żeby przemówić jej do rozsądku – postanowi i wsiądzie do samochodu, by pojechać na Mazury. Niestety, Bożena, która nie chce z nim rozmawiać, nie będzie chciała również go widzieć. Mało tego - zabarykaduje się w domu i wezwie policję, która szybko przyjedzie. Bruno powie mundurowym:

- Jestem właścicielem tej nieruchomości, a żona zamknęła się w środku z naszym synem.

Bruno będzie się stanowczo domagał, by policjanci przekonali żonę, żeby wpuściła go do Tadzia. Ale sprytna Bożena, zdecydowana by go zniszczyć, nie tylko tego nie zrobi, ale jeszcze wykorzysta jego niezapowiedzianą wizytę przeciwko niemu, oskarżając go o nękanie... (dialogi za: Swiatseriali.interia.pl)

"Barwy szczęścia" odcinek 3039 - piątek, 27.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2